FX5_SelfAdjustingRSI - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 896
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
実際の著者：
FX5
ボリンジャーバンドによって表現される買わ/売られ過ぎの領域の境界を持つRSIオシレータ
指標の入力パラメータ：
//+-----------------------------------+ //| 指標入力パラメータ | //+-----------------------------------+ input uint Length=12; // RSI期間 input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice=PRICE_CLOSE; // RSI時系列価格 input double BandsDeviation=2.0; // 偏差 input bool MA_Method=true; // BBに使用された平滑化 input int Shift=0; // バー単位での指標の横シフト
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年4月29日に公開されました。
図1 FX5_SelfAdjustingRSI指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1731
