実際の著者：

FX5

ボリンジャーバンドによって表現される買わ/売られ過ぎの領域の境界を持つRSIオシレータ

指標の入力パラメータ：

//+-----------------------------------+
//|  指標入力パラメータ       |
//+-----------------------------------+
input uint Length=12; // RSI期間  
input ENUM_APPLIED_PRICE   RSIPrice=PRICE_CLOSE; // RSI時系列価格
input double BandsDeviation=2.0; // 偏差
input bool MA_Method=true; // BBに使用された平滑化
input int Shift=0; // バー単位での指標の横シフト

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年4月29日に公開されました。

図1　FX5_SelfAdjustingRSI指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1731

