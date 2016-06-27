Wirklicher Autor:

FX5

Der RSI-Oszillator mit den Grenzen der überkauft/überverkauft-Bereiche in Form von Bollinger Bänder.

Des Indikators Eingabe-Parameter:

input uint Length= 12 ; input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice= PRICE_CLOSE ; input double BandsDeviation= 2.0 ; input bool MA_Method= true ; input int Shift= 0 ;

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 29.04.2008.

Bild 1. Der Indikator FX5_SelfAdjustingRSI