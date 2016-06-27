Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
FX5_SelfAdjustingRSI - Indikator für den MetaTrader 5
Wirklicher Autor:
FX5
Der RSI-Oszillator mit den Grenzen der überkauft/überverkauft-Bereiche in Form von Bollinger Bänder.
Des Indikators Eingabe-Parameter:
//+-----------------------------------+ //| INDIKATOR EINGABEPARAMETER | //+-----------------------------------+ input uint Length=12; // RSI Periodenlänge input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice=PRICE_CLOSE; // RSI Kalkulationspreis input double BandsDeviation=2.0; // Multiplikator für den Abstand input bool MA_Method=true; // verwende Glättung für die Bollinger Bänder input int Shift=0; // horizontaler Versatz des Indikators in Bars
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 29.04.2008.
Bild 1. Der Indikator FX5_SelfAdjustingRSI
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1731
Cronex_Impulse_CD_Color
Eine Modifikation des MACD Histogramms.BBflat_sw
Eine einfache Interpretation der Bollinger Bänder in einem separaten Fenster.
RSICandle
Der RSI-Indikator implementiert als eine Abfolge von KerzenOnChart_Stochastic
Ein Stochastik-Oszillator direkt auf dem Chart