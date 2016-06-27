CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

FX5_SelfAdjustingRSI - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
749
Rating:
(26)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Wirklicher Autor:

FX5

Der RSI-Oszillator mit den Grenzen der überkauft/überverkauft-Bereiche in Form von Bollinger Bänder.

Des Indikators Eingabe-Parameter:

//+-----------------------------------+
//|  INDIKATOR EINGABEPARAMETER       |
//+-----------------------------------+
input uint Length=12;                            // RSI Periodenlänge  
input ENUM_APPLIED_PRICE   RSIPrice=PRICE_CLOSE; // RSI Kalkulationspreis                
input double BandsDeviation=2.0;                 // Multiplikator für den Abstand
input bool MA_Method=true;                       // verwende Glättung für die Bollinger Bänder
input int Shift=0;                               // horizontaler Versatz des Indikators in Bars

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 29.04.2008.

Bild 1. Der Indikator FX5_SelfAdjustingRSI

Bild 1. Der Indikator FX5_SelfAdjustingRSI

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1731

Cronex_Impulse_CD_Color Cronex_Impulse_CD_Color

Eine Modifikation des MACD Histogramms.

BBflat_sw BBflat_sw

Eine einfache Interpretation der Bollinger Bänder in einem separaten Fenster.

RSICandle RSICandle

Der RSI-Indikator implementiert als eine Abfolge von Kerzen

OnChart_Stochastic OnChart_Stochastic

Ein Stochastik-Oszillator direkt auf dem Chart