OnChart_Stochastic - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
mladen
Un oscilador estocástico situado directamente en el gráfico. Además del oscilador estocástico, una MA clásica es aplicada en la gráfica, sobre la base en la cual el oscilador estocástico calcula un nivel de sobrecompra / sobreventa.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 30.04.2008.
Figura 1. El indicador OnChart_Stochastic
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1736
