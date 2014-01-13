CodeBaseSecciones
RSICandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
1275
(25)
rsicandle.mq5 (6.94 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
El indicador RSI implementado como una secuencia de velas. Las velas aparecen como resultado de las series temporales de los precios relevantes procesados ​​por el algoritmo RSI. En muchas situaciones, un enfoque de este tipo podría ser más informativo para la propuesta de análisis.

Figura 1. El indicador RSICandle

FX5_SelfAdjustingRSI FX5_SelfAdjustingRSI

El oscilador RSI con los límites de las zonas de sobrecompra / sobreventa expresadas por las Bandas de Bollinger

GRFLeadingEdge GRFLeadingEdge

Una alternativa interesante a las Bandas de Bollinger

OnChart_Stochastic OnChart_Stochastic

Un oscilador estocástico situado directamente en el gráfico

OnChart_RSI OnChart_RSI

Un oscilador RSI situado directamente en el gráfico