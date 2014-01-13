Mira cómo descargar robots gratis
RSICandle - indicador para MetaTrader 5
El indicador RSI implementado como una secuencia de velas. Las velas aparecen como resultado de las series temporales de los precios relevantes procesados por el algoritmo RSI. En muchas situaciones, un enfoque de este tipo podría ser más informativo para la propuesta de análisis.
Figura 1. El indicador RSICandle
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1732
