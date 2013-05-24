Смотри, как бесплатно скачать роботов
FX5_SelfAdjustingRSI - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
FX5
Осциллятор RSI с границами перекупленности/перепроданности в виде полос Боллинджера.
Входные параметры индикатора:
//+-----------------------------------+ //| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА | //+-----------------------------------+ input uint Length=12; //период RSI input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice=PRICE_CLOSE; //цена таймсерии RSI input double BandsDeviation=2.0; //девиация input bool MA_Method=true; //использовать сглаживание для Боллинджера input int Shift=0; // сдвиг индикатора по горизонтали в барах
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 29.04.2008.
Рис.1 Индикатор FX5_SelfAdjustingRSI
