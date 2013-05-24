CodeBaseРазделы
Индикаторы

FX5_SelfAdjustingRSI - индикатор для MetaTrader 5

Реальный автор:

FX5

Осциллятор RSI с границами перекупленности/перепроданности в виде полос Боллинджера.

Входные параметры индикатора:

//+-----------------------------------+
//|  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА     |
//+-----------------------------------+
input uint Length=12; //период RSI   
input ENUM_APPLIED_PRICE   RSIPrice=PRICE_CLOSE; //цена таймсерии RSI                
input double BandsDeviation=2.0; //девиация
input bool MA_Method=true; //использовать сглаживание для Боллинджера
input int Shift=0; // сдвиг индикатора по горизонтали в барах

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 29.04.2008.

Рис.1 Индикатор FX5_SelfAdjustingRSI

