Реальный автор:

FX5

Осциллятор RSI с границами перекупленности/перепроданности в виде полос Боллинджера.

Входные параметры индикатора:

input uint Length= 12 ; input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice= PRICE_CLOSE ; input double BandsDeviation= 2.0 ; input bool MA_Method= true ; input int Shift= 0 ;

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 29.04.2008.

Рис.1 Индикатор FX5_SelfAdjustingRSI