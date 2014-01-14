Real author:



Cronex

Modificación del histograma del MACD. Algunas notas del indicador están disponibles aquí y aquí.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Código Base el 05.05.2008.

El indicador utiliza las clases de la libreria SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Serie de Precios Medios para un Cálculo Intermedio sin usar Buferes Adicionales".

Figura 1. Indicador Cronex_Impulse_CD_Color