Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Cronex_Impulse_CD_Color - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1159
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Real author:
Cronex
Modificación del histograma del MACD. Algunas notas del indicador están disponibles aquí y aquí.
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Código Base el 05.05.2008.
El indicador utiliza las clases de la libreria SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Serie de Precios Medios para un Cálculo Intermedio sin usar Buferes Adicionales".
Figura 1. Indicador Cronex_Impulse_CD_Color
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1730
Simple interpretación del indicador de bandas de Bollinger en una ventana independiente.Range Ratio
Indicador de trading a corto plazo que se puede utilizar como señal de cierre de posiciones, o como filtro para abrir posiciones.
Módulo de trailing stop basado en el indicador WPR con Stop Loss corto y largo.linreg
Típica Media Móvil que utiliza el algoritmo de regresión lineal