Indicadores

Cronex_Impulse_CD_Color - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1159
Ranking:
(22)
Publicado:
Actualizado:
cronex_impulse_cd_color.mq5 (10 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance

Real author:

Cronex

Modificación del histograma del MACD. Algunas notas del indicador están disponibles aquí y aquí.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Código Base el 05.05.2008.

El indicador utiliza las clases de la libreria SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Serie de Precios Medios para un Cálculo Intermedio sin usar Buferes Adicionales".

Figura 1. Indicador Cronex_Impulse_CD_Color

Figura 1. Indicador Cronex_Impulse_CD_Color

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1730

