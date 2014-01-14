El módulo de salida se basa en dos niveles de parada: uno corto y uno largo. El nivel de stop largo es parecido a un trailing stop fijo. El nivel de stop corto se activa cuando el indicador WPR abandona las zonas de sobrecompra/sobreventa. La anchura de las zonas de sobrecompra/sobreventa se define en la configuración del módulo.

Configuración del módulo:

Marco temporal de WPR - el marco temporal del módulo (puede diferir del marco temporal del EA).



el marco temporal del módulo (puede diferir del marco temporal del EA). Periodo de WPR - periodo de cálculo WPR. No puede ser menor que 3.



- periodo de cálculo WPR. No puede ser menor que 3. Niveles de stop de WPR-trailing (-50±StpLvl) - definición de los niveles de sobrecompra/sobreventa con respecto al nivel -50 . El valor tiene que estar dentro del rango (1;49)



definición de los niveles de sobrecompra/sobreventa con respecto al nivel . El valor tiene que estar dentro del rango Stop corto - Stop Loss corto en puntos.



- Stop Loss corto en puntos. Stop largo - Stop Loss largo en puntos.

Hay que poner el archivo TrailingWPRwStops.mqh en la carpeta terminal_data_directory\MQL5\Include\Expert\Trailing o en cualquier subdirectorio Trailing, de otro modo no estará disponible en el Asistente de Asesores Expertos.

La figura muestra un ejemplo del módulo al abrir una posición corta en EURUSD. Cuando el indicador WPR abandona la zona de sobreventa (determinada por el parámetro Niveles de stop de WPR-trailing (-50±StpLvl)), se activa un Stop Loss corto (una línea roja en el gráfico de velas), lo que cierra la posición.





Fig. 1. Ejemplo del módulo

