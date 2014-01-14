CodeBaseSeções
Indicadores

Cronex_Impulse_CD_Color - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1335
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
O autor do artigo:

Cronex

Cronex

Uma modificação do histograma MACD. Algumas notas para o indicador estão disponíveis aqui e aqui.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código do site mql4.com em 05.05.2008.

O indicador utiliza classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para a pasta terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso dessas classes foi detalhadamente descrito no artigo "Média Serial de Preços para Cálculos Intermediários Sem Usar Buffers Adicionais".

Figura 1. Indicador Cronex_Impulse_CD_Color

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1730

