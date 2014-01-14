O autor do artigo:



Cronex

Uma modificação do histograma MACD. Algumas notas para o indicador estão disponíveis aqui e aqui.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código do site mql4.com em 05.05.2008.

O indicador utiliza classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para a pasta terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso dessas classes foi detalhadamente descrito no artigo "Média Serial de Preços para Cálculos Intermediários Sem Usar Buffers Adicionais".

Figura 1. Indicador Cronex_Impulse_CD_Color