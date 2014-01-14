Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Cronex_Impulse_CD_Color - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1335
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O autor do artigo:
Cronex
Uma modificação do histograma MACD. Algumas notas para o indicador estão disponíveis aqui e aqui.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código do site mql4.com em 05.05.2008.
O indicador utiliza classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para a pasta terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso dessas classes foi detalhadamente descrito no artigo "Média Serial de Preços para Cálculos Intermediários Sem Usar Buffers Adicionais".
Figura 1. Indicador Cronex_Impulse_CD_Color
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1730
Este indicador exibe uma linha adaptativa rápida que permite avaliar uma linha de tendência.BBflat_sw
Uma simples interpretação do indicador Bollinger Bands em uma janela separada.
Oscilador que consiste nas séries de Momentums.Um WPR Baseado em Módulo Trailing Stop
Um módulo de "trailing stop" com base no indicador WPR através de dois parâmetros: "short" e "long Stop Loss".