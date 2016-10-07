実際の著者：

Cronex

MACDヒストグラムの修正版指標に対するコメントはこちらとこちらで参照できます。

この指標は初めにMQL4で実装され2008年5月5日にコードベースで公開されました。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 Cronex_Impulse_CD_Color指標