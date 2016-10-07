無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Cronex_Impulse_CD_Color - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 993
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Cronex
MACDヒストグラムの修正版指標に対するコメントはこちらとこちらで参照できます。
この指標は初めにMQL4で実装され2008年5月5日にコードベースで公開されました。
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 Cronex_Impulse_CD_Color指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1730
BBflat_sw
別ウィンドウのボリンジャーバンド指標の簡単な解釈。GRFLeadingEdge
非常に興味深いボリンジャーバンドの代替
FX5_SelfAdjustingRSI
ボリンジャーバンドによって表現される買わ/売られ過ぎの領域の境界を持つRSIオシレータRSICandle
ローソク足のシーケンスとして実装されたRSI指標