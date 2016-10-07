コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Cronex_Impulse_CD_Color - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：

Cronex

MACDヒストグラムの修正版指標に対するコメントはこちらこちらで参照できます。

この指標は初めにMQL4で実装され2008年5月5日にコードベースで公開されました。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1　Cronex_Impulse_CD_Color指標

図1　Cronex_Impulse_CD_Color指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1730

