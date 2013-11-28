代码库部分
Cronex_Impulse_CD_Color - MetaTrader 5脚本

真实作者:

Cronex

此为修改版 MACD 直方图。一些有关指标的说明在 这里这里提供。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 05.05.2008.

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

图例 1. Cronex_Impulse_CD_Color 指标

图例 1. Cronex_Impulse_CD_Color 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1730

