linreg - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado:
Actualizado:
linreg.mq5 (5.48 KB) ver
Autor original:

ch33z3

Típica Media Móvil que utiliza el algoritmo de regresión lineal.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 17.05.2008.

Figura 1. Indicador linreg

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1724

