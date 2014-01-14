Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
linreg - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1361
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor original:
ch33z3
Típica Media Móvil que utiliza el algoritmo de regresión lineal.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 17.05.2008.
Figura 1. Indicador linreg
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1724
Módulo de Trailing Stop basado en WPR
Módulo de trailing stop basado en el indicador WPR con Stop Loss corto y largo.Cronex_Impulse_CD_Color
Modificación del histograma del MACD.
CandleCountdown
Muestra el tiempo que queda para que se cierre una vela.MVV_LinearRegression
Canal de regresión lineal estándar con niveles de soporte y resistencia