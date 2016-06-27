Wirklicher Autor:

Cronex

Eine Modifikation des MACD Histogramms. Einige Anmerkungen zu dem Indikator finden Sie hier und hier.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis 05.05.2008.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Bild 1. Der Indikator Cronex_Impulse_CD_Color