CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

BBflat_sw - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
883
Rating:
(24)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
bbflat_sw.mq5 (8.68 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Wirklicher Autor:

Raff

Eine einfache Interpretation der Bollinger Bänder in einem separaten Fenster.

Des Indikators Eingabe-Parameter:

//+-----------------------------------+
//| Indicator Eingabeparameter        |
//+-----------------------------------+
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA; // Glättungsverfahren
input int XLength=100;                   // Glättungslänge
input int XPhase=15;                     // Glättungsparameteru
input int BandsPeriod=100;               // Periodenlänge für die Mittelung der BB
input double BandsDeviation = 2.0;       // Multiplikator für den Abstand
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;    // Kalkulationspreis
input int Shift=0;                       // Horizontaler Versatz in Bars

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis 07.05.2008.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Bild 1. Der Indikator BBflat_sw

Bild 1. Der Indikator BBflat_sw

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1729

GRFLeadingEdge GRFLeadingEdge

Eine durchaus interessante Alternative zu den Bollinger Bänder

Didi Index Didi Index

Didi Index mql5 Quellcode.

Cronex_Impulse_CD_Color Cronex_Impulse_CD_Color

Eine Modifikation des MACD Histogramms.

FX5_SelfAdjustingRSI FX5_SelfAdjustingRSI

Der RSI-Oszillator mit den Grenzen der überkauft/überverkauft-Bereiche in Form von Bollinger Bänder