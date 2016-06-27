Wirklicher Autor:

Raff

Eine einfache Interpretation der Bollinger Bänder in einem separaten Fenster.

Des Indikators Eingabe-Parameter:

input Smooth_Method XMA_Method= MODE_SMA ; input int XLength= 100 ; input int XPhase= 15 ; input int BandsPeriod= 100 ; input double BandsDeviation = 2.0 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_CLOSE ; input int Shift= 0 ;

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis 07.05.2008.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Bild 1. Der Indikator BBflat_sw