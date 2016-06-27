und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
BBflat_sw - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 883
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Wirklicher Autor:
Raff
Eine einfache Interpretation der Bollinger Bänder in einem separaten Fenster.
Des Indikators Eingabe-Parameter:
//+-----------------------------------+ //| Indicator Eingabeparameter | //+-----------------------------------+ input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA; // Glättungsverfahren input int XLength=100; // Glättungslänge input int XPhase=15; // Glättungsparameteru input int BandsPeriod=100; // Periodenlänge für die Mittelung der BB input double BandsDeviation = 2.0; // Multiplikator für den Abstand input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Kalkulationspreis input int Shift=0; // Horizontaler Versatz in Bars
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis 07.05.2008.
Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Bild 1. Der Indikator BBflat_sw
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1729
Eine durchaus interessante Alternative zu den Bollinger BänderDidi Index
Didi Index mql5 Quellcode.
Eine Modifikation des MACD Histogramms.FX5_SelfAdjustingRSI
Der RSI-Oszillator mit den Grenzen der überkauft/überverkauft-Bereiche in Form von Bollinger Bänder