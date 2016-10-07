コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

BBflat_sw - MetaTrader 5のためのインディケータ

bbflat_sw.mq5 (8.68 KB)
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB)
実際の著者：

Raff

別ウィンドウのボリンジャーバンド指標の簡単な解釈。

指標の入力パラメータ：

//+-----------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ        |
//+-----------------------------------+
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA; // 平均手法
input int XLength=100;                   // 平均化の深さ
input int XPhase=15;                     // 平均化のパラメータ
input int BandsPeriod=100;               // BB平均化の期間
input double BandsDeviation = 2.0;       // 偏差
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;    // 価格定数
input int Shift=0;                       // バー単位での指標の横シフト

この指標は初めにMQL4で実装され2008年5月7日にコードベースで公開されました。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1　BBflat_sw指標

図1　BBflat_sw指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1729

