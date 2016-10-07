無料でロボットをダウンロードする方法を見る
BBflat_sw - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Raff
別ウィンドウのボリンジャーバンド指標の簡単な解釈。
指標の入力パラメータ：
//+-----------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+-----------------------------------+ input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA; // 平均手法 input int XLength=100; // 平均化の深さ input int XPhase=15; // 平均化のパラメータ input int BandsPeriod=100; // BB平均化の期間 input double BandsDeviation = 2.0; // 偏差 input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // 価格定数 input int Shift=0; // バー単位での指標の横シフト
この指標は初めにMQL4で実装され2008年5月7日にコードベースで公開されました。
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 BBflat_sw指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1729
