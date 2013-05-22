Смотри, как бесплатно скачать роботов
BBflat_sw - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
Raff
Простая интерпретация индикатора полос Боллинджера в отдельном окне.
Входные параметры индикатора:
//+-----------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+-----------------------------------+ input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA_; // Метод усреднения input int XLength=100; // Глубина сглаживания input int XPhase=15; // Параметр усреднения input int BandsPeriod=100; // Период усреднения BB input double BandsDeviation = 2.0; // Кол-во отклонений input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; // Ценовая константа input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 07.05.2008.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1 Индикатор BBflat_sw
