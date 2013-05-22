Реальный автор:

Raff

Простая интерпретация индикатора полос Боллинджера в отдельном окне.

Входные параметры индикатора:

input Smooth_Method XMA_Method= MODE_SMA_ ; input int XLength= 100 ; input int XPhase= 15 ; input int BandsPeriod= 100 ; input double BandsDeviation = 2.0 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_CLOSE_ ; input int Shift= 0 ;

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 07.05.2008.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор BBflat_sw