BBflat_sw - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2989
(24)
Реальный автор:

Raff

Простая интерпретация индикатора полос Боллинджера в отдельном окне.

Входные параметры индикатора:

//+-----------------------------------+
//| Входные параметры индикатора      |
//+-----------------------------------+
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA_; // Метод усреднения
input int XLength=100;                   // Глубина  сглаживания
input int XPhase=15;                     // Параметр усреднения
input int BandsPeriod=100;               // Период усреднения BB
input double BandsDeviation = 2.0;       // Кол-во отклонений

input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;    // Ценовая константа
input int Shift=0;                       // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 07.05.2008.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор BBflat_sw

Cronex_Impulse_CD_Color Cronex_Impulse_CD_Color

Модификация MACD гистограммы.

Модуль трэйлинг-стопа, выполненный на индикаторе WPR Модуль трэйлинг-стопа, выполненный на индикаторе WPR

Модуль трэйлинг-стопа, выполненный на индикаторе WPR с коротким и длинным Stop Loss

RSICandle RSICandle

Индикатор RSI в свечном виде

FX5_SelfAdjustingRSI FX5_SelfAdjustingRSI

Осциллятор RSI с границами перекупленности/перепроданности в виде полос Боллинджера