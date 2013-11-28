代码库部分
BBflat_sw - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
1758
(24)
bbflat_sw.mq5 (13.91 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
真实作者:

Raff

布林线指标的简单解释，显示在分离窗口中。

指标输入参数:

//+-----------------------------------+
//| INDICATOR INPUT PARAMETERS        |
//+-----------------------------------+
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA; // 平均方法
input int XLength=100;                   // 平均深度
input int XPhase=15;                     // 平均参数
input int BandsPeriod=100;               // 布林带平均周期
input double BandsDeviation = 2.0;       // 方差
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;    // 价格常量
input int Shift=0;                       // 指标水平平移，单位柱线

此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 07.05.2008.

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

图例 1. BBflat_sw 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1729

EntropyMath EntropyMath

此熵指标以 MACD 彩色直方图形式执行。

MACD_with_Crossing MACD_with_Crossing

此为 MACD 变种, 使用彩色柱线作为入场、出场信号。

Cronex_Impulse_CD_Color Cronex_Impulse_CD_Color

此为修改版 MACD 直方图。

Percentage_Price_Oscillator Percentage_Price_Oscillator

一个非归一化振荡器。