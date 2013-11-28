真实作者:

Raff

布林线指标的简单解释，显示在分离窗口中。

指标输入参数:

input Smooth_Method XMA_Method= MODE_SMA ; input int XLength= 100 ; input int XPhase= 15 ; input int BandsPeriod= 100 ; input double BandsDeviation = 2.0 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_CLOSE ; input int Shift= 0 ;

此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 07.05.2008.

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

图例 1. BBflat_sw 指标