真实作者:
Raff
布林线指标的简单解释，显示在分离窗口中。
指标输入参数:
//+-----------------------------------+ //| INDICATOR INPUT PARAMETERS | //+-----------------------------------+ input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA; // 平均方法 input int XLength=100; // 平均深度 input int XPhase=15; // 平均参数 input int BandsPeriod=100; // 布林带平均周期 input double BandsDeviation = 2.0; // 方差 input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // 价格常量 input int Shift=0; // 指标水平平移，单位柱线
此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 07.05.2008.
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
图例 1. BBflat_sw 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1729
