CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

BBflat_sw - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2108
Avaliação:
(24)
Publicado:
Atualizado:
bbflat_sw.mq5 (8.68 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O autor do artigo:

Raff

Uma simples interpretação do indicador Bollinger Bands em uma janela separada.

Parâmetros de entrada do indicador:

//+------------------------------------+
//| PARAMETROS DE ENTRADA DO INDICADOR |
//+------------------------------------+
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA; // Método de cálculo da média
input int XLength=100;                   // Profundidade da média
input int XPhase=15;                     // Parâmetro de média
input int BandsPeriod=100;               // Período da média BB
input double BandsDeviation = 2.0;       // Desvio
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;    // Preço constante
input int Shift=0;                       // Deslocamento horizontal do indicador em barras

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 07.05.2008.

O indicador utiliza classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para a pasta terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso dessas classes foi detalhadamente descrito no artigo "Média Serial de Preços para Cálculos Intermediários Sem Usar Buffers Adicionais".

Figura 1. Indicador BBflat_sw

Figura 1. Indicador BBflat_sw

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1729

RSICandle RSICandle

Indicador RSI implementado como uma seqüência de candles.

J_TPO_Velocity J_TPO_Velocity

Oscilador típico não normalizado, que exibe um histograma colorido.

KalmanFilter KalmanFilter

Este indicador exibe uma linha adaptativa rápida que permite avaliar uma linha de tendência.

Cronex_Impulse_CD_Color Cronex_Impulse_CD_Color

Uma modificação do histograma MACD.