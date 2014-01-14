O autor do artigo:

Raff

Uma simples interpretação do indicador Bollinger Bands em uma janela separada.

Parâmetros de entrada do indicador:

input Smooth_Method XMA_Method= MODE_SMA ; input int XLength= 100 ; input int XPhase= 15 ; input int BandsPeriod= 100 ; input double BandsDeviation = 2.0 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_CLOSE ; input int Shift= 0 ;

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 07.05.2008.

O indicador utiliza classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para a pasta terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso dessas classes foi detalhadamente descrito no artigo "Média Serial de Preços para Cálculos Intermediários Sem Usar Buffers Adicionais".

Figura 1. Indicador BBflat_sw