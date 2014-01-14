Participe de nossa página de fãs
BBflat_sw - indicador para MetaTrader 5
2108
Raff
Uma simples interpretação do indicador Bollinger Bands em uma janela separada.
Parâmetros de entrada do indicador:
//+------------------------------------+ //| PARAMETROS DE ENTRADA DO INDICADOR | //+------------------------------------+ input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA; // Método de cálculo da média input int XLength=100; // Profundidade da média input int XPhase=15; // Parâmetro de média input int BandsPeriod=100; // Período da média BB input double BandsDeviation = 2.0; // Desvio input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Preço constante input int Shift=0; // Deslocamento horizontal do indicador em barras
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 07.05.2008.
O indicador utiliza classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para a pasta terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso dessas classes foi detalhadamente descrito no artigo "Média Serial de Preços para Cálculos Intermediários Sem Usar Buffers Adicionais".
Figura 1. Indicador BBflat_sw
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1729
