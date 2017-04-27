Se realiza un análisis de las barras para ver si existen N barras del mismo tipo y consecutivas.

Autor de la idea — ... Rick D. ... ., autor del código mq5 — barabashkakvn.

Ejemplo de funcionamiento de la estrategia: fijamos N barras alcistas seguidas, además, el cuerpo de cada barra es más largo que el cuerpo de la anterior. Esto nos dará la señal de venta.

N barras bajistas seguidas, además, el cuerpo de cada barra es más largo que el cuerpo de la anterior, esta será la señal de compra.