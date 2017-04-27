CodeBaseSecciones
e-TurboFx - Asesor Experto para MetaTrader 5

Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
899
Ranking:
(18)
Publicado:
Actualizado:
e-TurboFx.mq5 (13.45 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Se realiza un análisis de las barras para ver si existen N barras del mismo tipo y consecutivas.

Autor de la idea —  ... Rick D. ... .autor del código mq5 — barabashkakvn.   

Ejemplo de funcionamiento de la estrategia: fijamos N barras alcistas seguidas, además, el cuerpo de cada barra es más largo que el cuerpo de la anterior. Esto nos dará la señal de venta.

e-TurboFx Open Sell 

N barras bajistas seguidas, además, el cuerpo de cada barra es más largo que el cuerpo de la anterior, esta será la señal de compra. 

 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17289

