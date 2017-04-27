Pon "Me gusta" y sigue las noticias
e-TurboFx - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizaciones:
- 899
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Se realiza un análisis de las barras para ver si existen N barras del mismo tipo y consecutivas.
Autor de la idea — ... Rick D. ... ., autor del código mq5 — barabashkakvn.
Ejemplo de funcionamiento de la estrategia: fijamos N barras alcistas seguidas, además, el cuerpo de cada barra es más largo que el cuerpo de la anterior. Esto nos dará la señal de venta.
N barras bajistas seguidas, además, el cuerpo de cada barra es más largo que el cuerpo de la anterior, esta será la señal de compra.
