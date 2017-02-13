Participe de nossa página de fãs
e-TurboFx - expert para MetaTrader 5
Vladimir Karputov
- 1682
Análise das barras, na presença de N barras do mesmo tipo e consecutivas.
Autor da ideia — Rick D. , autor do código mq5 — barabashkakvn.
Exemplo da estratégia: fixamos N barras de alta consecutivas e cujo corpo seja mais longo do que o corpo da barra anterior. Isto dá um sinal para venda.
N barras de baixa consecutivas cujo corpo seja mais longo do que o corpo da barra anterior dão o sinal para compra.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17289
