CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

e-TurboFx - expert para MetaTrader 5

RickD2 | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
1682
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Análise das barras, na presença de N barras do mesmo tipo e consecutivas.

Autor da ideia —  Rick D. autor do código mq5 — barabashkakvn.   

Exemplo da estratégia: fixamos N barras de alta consecutivas e cujo corpo seja mais longo do que o corpo da barra anterior. Isto dá um sinal para venda.

e-TurboFx Open Sell 

N barras de baixa consecutivas cujo corpo seja mais longo do que o corpo da barra anterior dão o sinal para compra. 

 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17289

MACD normalizada MACD normalizada

MACD normalizada.

BBand Width Ratio BBand Width Ratio

Implementação do indicador Bollinger Band Width para MetaTrader 5.

MA Reverse MA Reverse

Negociação segundo a Moving Average. Verificando se há fundos suficientes.

RSI EA RSI EA

RSI EA - negociação segundo os níveis de sobrevenda/sobrecompra, de acordo com o indicador iRSI (Relative Strength Index, RSI).