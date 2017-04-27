Pon "Me gusta" y sigue las noticias
RSI EA - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 2635
-
RSI EA — comercio con los niveles de sobrecompra/sobreventa según el indicador iRSI (Relative Strength Index, RSI).
Autor de la idea — Siti Latifah, autor del código mq5 — barabashkakvn.
El asesor comprará cuando el indicador RSI entre en la zona de sobreventa, y venderá cuando RSI entre en la zona de sobrecompra.
- OpenBUY, OpenSELL — ahora usted puede ajustar la configuración o bien solo para la compra, o bien solo para la venta, o para ambas acciones.
- CloseBySignal — deberá establecer Stop Loss o Take Profit si ClosebySignal = false.
Ejemplo de señal de compra:
Ejemplo de señal de venta
