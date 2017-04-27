CodeBaseSecciones
RSI EA - Asesor Experto para MetaTrader 5

Vladimir Karputov
RSI EA — comercio con los niveles de sobrecompra/sobreventa según el indicador iRSI (Relative Strength Index, RSI).

Autor de la idea — Siti Latifahautor del código mq5 — barabashkakvn.   

El asesor comprará cuando el indicador RSI entre en la zona de sobreventa, y venderá cuando RSI entre en la zona de sobrecompra.

  • OpenBUY, OpenSELL — ahora usted puede ajustar la configuración o bien solo para la compra, o bien solo para la venta, o para ambas acciones.
  • CloseBySignal — deberá establecer Stop Loss o Take Profit si ClosebySignal = false.

Ejemplo de señal de compra:

RSI EA Open Buy 

Ejemplo de señal de venta

RSI EA Open Sell 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17284

