RSI EA — comercio con los niveles de sobrecompra/sobreventa según el indicador iRSI (Relative Strength Index, RSI).

Autor de la idea — Siti Latifah, autor del código mq5 — barabashkakvn.

El asesor comprará cuando el indicador RSI entre en la zona de sobreventa, y venderá cuando RSI entre en la zona de sobrecompra.

OpenBUY, OpenSELL — ahora usted puede ajustar la configuración o bien solo para la compra, o bien solo para la venta, o para ambas acciones.

CloseBySignal — deberá establecer Stop Loss o Take Profit si ClosebySignal = false.