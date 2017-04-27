Esta indicador es casi el mismo que la MACD normal, excepto que sus valores están normalizados y se encuentran aproximadamente dentro del intervalo de los valores previstos (en oposición a la MACD regular, que no tiene rangos esperados predecibles). Esto hace al indicador cómodo a la hora de comparar directamente diferentes instrumentos y/o marcos temporales (puesto que ahora los valores están comparados).





A pesar de que los valores son muy semejantes a los de la MACD original, pueden diferenciarse sustancialmente, eche un vistazo al ejemplo. Más abajo, verá la MACD "normal", y resulta obvio que se diferencia bastante en algunos periodos de volatilidad elevada de la versión normalizada (no solo con respecto a los valores, sino también en la inclinación y los valores de señal).







Debe usarse según las mismas normas que la MACD normal, pero yo además recomiendo experimentar un poco.