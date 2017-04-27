Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
MACD nromalizada - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1510
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
A pesar de que los valores son muy semejantes a los de la MACD original, pueden diferenciarse sustancialmente, eche un vistazo al ejemplo. Más abajo, verá la MACD "normal", y resulta obvio que se diferencia bastante en algunos periodos de volatilidad elevada de la versión normalizada (no solo con respecto a los valores, sino también en la inclinación y los valores de señal).
Debe usarse según las mismas normas que la MACD normal, pero yo además recomiendo experimentar un poco.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/17298
Se realiza un análisis de las barras para ver si existen N barras del mismo tipo y consecutivas.MA Reverse
Comercio con Moving Average. Comprobando si hay fondos suficientes.
Implementación del indicador Bollinger Band Width para MetaTrader 5.Waddah Attar Win
Órdenes pendientes Buy Limit (BuyLimit) y Sell Limit (SellLimit). Usamos OnTradeTransaction().