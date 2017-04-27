CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

MACD nromalizada - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1510
Ranking:
(30)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Esta indicador es casi el mismo que la MACD normal, excepto que sus valores están normalizados y se encuentran aproximadamente dentro del intervalo de los valores previstos (en oposición a la MACD regular, que no tiene rangos esperados predecibles). Esto hace al indicador cómodo a la hora de comparar directamente diferentes instrumentos y/o marcos temporales (puesto que ahora los valores están comparados).


A pesar de que los valores son muy semejantes a los de la MACD original, pueden diferenciarse sustancialmente, eche un vistazo al ejemplo. Más abajo, verá la MACD "normal", y resulta obvio que se diferencia bastante en algunos periodos de volatilidad elevada de la versión normalizada (no solo con respecto a los valores, sino también en la inclinación y los valores de señal).


Debe usarse según las mismas normas que la MACD normal, pero yo además recomiendo experimentar un poco.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/17298

e-TurboFx e-TurboFx

Se realiza un análisis de las barras para ver si existen N barras del mismo tipo y consecutivas.

MA Reverse MA Reverse

Comercio con Moving Average. Comprobando si hay fondos suficientes.

BBand Width Ratio BBand Width Ratio

Implementación del indicador Bollinger Band Width para MetaTrader 5.

Waddah Attar Win Waddah Attar Win

Órdenes pendientes Buy Limit (BuyLimit) y Sell Limit (SellLimit). Usamos OnTradeTransaction().