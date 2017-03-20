und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
e-TurboFx - Experte für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Vladimir Karputov
- Ansichten:
- 986
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Es wird die Analyse der Bars auf das Vorhandensein der N-Bars eines Typs durchgeführt, die nacheinander kommen.
Der Autor der Idee — ... Rick D. ... ., Der Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.
Das Arbeitsbeispiel der Strategie: wir fixieren eine Anzahl von büllischne N-Bars, die nacheinander kommen, wobei der Körper jeder Bar länger ist als der Körper der vorhergehenden Bar. Es gibt das Signal auf den Verkauf.
Eine Anzahl von bärischen N-Bars, die nacheinander kommen, wobei der Körper jeder Bar länger ist als der Körper der vorhergehenden Bar, so geben sie das Signal auf den Kauf.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17289
Das Handeln nach Moving Average. Die Überprüfung, ob Mittel ausreichend sind.RSI EA
RSI EA - das Handeln nach der Ebenen Überkauf/Überverkauf nach dem Indikator iRSI (Relative Strength Index, RSI).
Pending Buy Limit (BuyLimit) and Sell Limit (SellLimit) orders. Using OnTradeTransaction().Bull vs Medved
Der EA trifft die Handels-Losungen auf einfachen Kombinationen der Kerzen. Es wurde für die Arbeit auf der Periode H4 gerechnet.