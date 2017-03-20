CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

e-TurboFx - Experte für den MetaTrader 5

RickD2 | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
Vladimir Karputov
Ansichten:
986
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
e-TurboFx.mq5 (13.45 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Es wird die Analyse der Bars auf das Vorhandensein der N-Bars eines Typs durchgeführt, die nacheinander kommen.

Der Autor der Idee —  ... Rick D. ... .Der Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.   

Das Arbeitsbeispiel der Strategie: wir fixieren eine Anzahl von büllischne N-Bars, die nacheinander kommen, wobei der Körper jeder Bar länger ist als der Körper der vorhergehenden Bar. Es gibt das Signal auf den Verkauf.

e-TurboFx Open Sell 

Eine Anzahl von bärischen N-Bars, die nacheinander kommen, wobei der Körper jeder Bar länger ist als der Körper der vorhergehenden Bar, so geben sie das Signal auf den Kauf. 

 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17289

MA Reverse MA Reverse

Das Handeln nach Moving Average. Die Überprüfung, ob Mittel ausreichend sind.

RSI EA RSI EA

RSI EA - das Handeln nach der Ebenen Überkauf/Überverkauf nach dem Indikator iRSI (Relative Strength Index, RSI).

Waddah Attar Win Waddah Attar Win

Pending Buy Limit (BuyLimit) and Sell Limit (SellLimit) orders. Using OnTradeTransaction().

Bull vs Medved Bull vs Medved

Der EA trifft die Handels-Losungen auf einfachen Kombinationen der Kerzen. Es wurde für die Arbeit auf der Periode H4 gerechnet.