Es wird die Analyse der Bars auf das Vorhandensein der N-Bars eines Typs durchgeführt, die nacheinander kommen.

Der Autor der Idee — ... Rick D. ... ., Der Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.

Das Arbeitsbeispiel der Strategie: wir fixieren eine Anzahl von büllischne N-Bars, die nacheinander kommen, wobei der Körper jeder Bar länger ist als der Körper der vorhergehenden Bar. Es gibt das Signal auf den Verkauf.

Eine Anzahl von bärischen N-Bars, die nacheinander kommen, wobei der Körper jeder Bar länger ist als der Körper der vorhergehenden Bar, so geben sie das Signal auf den Kauf.