Asesores Expertos

MA Reverse - Asesor Experto para MetaTrader 5

Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
810
Ranking:
(23)
Publicado:
Actualizado:
MA Reverse.mq5 (12.5 KB) ver
Comercio con Moving Average. Comprobando si hay fondos suficientes.

Autor de la idea — Konstantín Grandautor del código mq5 — barabashkakvn.   

Principio de  funcionamiento:

MA Reverse algo

Y el resultado del funcionamiento con EURUSD,M30 desde 2016.05.08 a 2016.12.28:

MA Reverse tester 

Asimismo, antes de cada operación realizamos la comprabamos si hay fondos suficientes:

         //--- check volume before OrderSend to avoid "not enough money" error (CTrade)
         double chek_volime_lot=m_trade.CheckVolume(m_symbol.Name(),1.0,m_symbol.Bid(),ORDER_TYPE_SELL);
...
         //--- check volume before OrderSend to avoid "not enough money" error (CTrade)
         double chek_volime_lot=m_trade.CheckVolume(m_symbol.Name(),1.0,m_symbol.Ask(),ORDER_TYPE_BUY);

Esto protege del error "not enough money".
 

