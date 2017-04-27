Pon "Me gusta" y sigue las noticias
MA Reverse - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizaciones:
- 810
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Comercio con Moving Average. Comprobando si hay fondos suficientes.
Autor de la idea — Konstantín Grand, autor del código mq5 — barabashkakvn.
Principio de funcionamiento:
Y el resultado del funcionamiento con EURUSD,M30 desde 2016.05.08 a 2016.12.28:
Asimismo, antes de cada operación realizamos la comprabamos si hay fondos suficientes:
double chek_volime_lot=m_trade.CheckVolume(m_symbol.Name(),1.0,m_symbol.Bid(),ORDER_TYPE_SELL);
...
//--- check volume before OrderSend to avoid "not enough money" error (CTrade)
double chek_volime_lot=m_trade.CheckVolume(m_symbol.Name(),1.0,m_symbol.Ask(),ORDER_TYPE_BUY);
Esto protege del error "not enough money".
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17288
