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e-TurboFx - эксперт для MetaTrader 5

RickD2 | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3112
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
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Проводится анализ баров на наличие N баров одного типа, идущих подряд.

Автор идеи... Rick D....., автор кода mq5barabashkakvn.

Пример работы стратегии: фиксируем N бычьих баров, идущих подряд, причем тело каждого бара длиннее тела предыдущего. Это дает сигнал на продажу.

e-TurboFx Open Sell

N медвежьих баров, идущих подряд, причем тело каждого бара длиннее тела предыдущего, дают сигнал на покупку.

MA Reverse MA Reverse

Торговля по Moving Average. Проверка на достаточность средств.

Money Fixed Margin Money Fixed Margin

Пример для расчёта размера лота c фиксированным уровнем маржи. То есть, если задать 10%, откроется позиция, размер маржи которой составит 10% от свободной маржи.

Waddah Attar Win Waddah Attar Win

Отложенные ордера Buy Limit (BuyLimit) и Sell Limit (SellLimit). Используем OnTradeTransaction().

up3x1_premium_v2M up3x1_premium_v2M

Две iMA на текущем периоде и одна на PERIOD_D1.