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e-TurboFx - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Проводится анализ баров на наличие N баров одного типа, идущих подряд.
Автор идеи — ... Rick D....., автор кода mq5 — barabashkakvn.
Пример работы стратегии: фиксируем N бычьих баров, идущих подряд, причем тело каждого бара длиннее тела предыдущего. Это дает сигнал на продажу.
N медвежьих баров, идущих подряд, причем тело каждого бара длиннее тела предыдущего, дают сигнал на покупку.
Торговля по Moving Average. Проверка на достаточность средств.Money Fixed Margin
Пример для расчёта размера лота c фиксированным уровнем маржи. То есть, если задать 10%, откроется позиция, размер маржи которой составит 10% от свободной маржи.
Отложенные ордера Buy Limit (BuyLimit) и Sell Limit (SellLimit). Используем OnTradeTransaction().up3x1_premium_v2M
Две iMA на текущем периоде и одна на PERIOD_D1.