無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
e-TurboFx - MetaTrader 5のためのエキスパート
- 発行者:
- Vladimir Karputov
- ビュー:
- 897
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
同じタイプのN個の連続したバーが含まれている場合のバーの分析です。
アイデアの著者— ... Rick D. ... .、MQL5コ―ドの著者—barabashkakvn
戦略の例：各バーの実体が前のバーのものよりも大きいN個の連続する強気のバーを見つけます。これは売りシグナルです。
各バーの実体が前のバーのものよりも大きいN個の連続する弱気のバーは売りシグナルです。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17289
MA Reverse
移動平均による取引。資金が十分にあるかを確認。RSI EA
RSI EA - iRSI（Relative Strength Index、RSI）指標によって決定された買われ過ぎ/売られ過ぎ領域に基づく取引です。
Waddah Attar Win
買い指値注文 (BuyLimit) と売り指値注文 (SellLimit)。OnTradeTransaction()の使用。up3x1_premium_v2M
現在の期間での2つのiMAとPERIOD_D1での1つの iMA。