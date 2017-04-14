コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

e-TurboFx - MetaTrader 5のためのエキスパート

発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
897
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
同じタイプのN個の連続したバーが含まれている場合のバーの分析です。

アイデアの著者 ... Rick D. ... .MQL5コ―ドの著者barabashkakvn  

戦略の例：各バーの実体が前のバーのものよりも大きいN個の連続する強気のバーを見つけます。これは売りシグナルです。

e-TurboFx Open Sell 

各バーの実体が前のバーのものよりも大きいN個の連続する弱気のバーは売りシグナルです。 

 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17289

