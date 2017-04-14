同じタイプのN個の連続したバーが含まれている場合のバーの分析です。

アイデアの著者— ... Rick D. ... .、MQL5コ―ドの著者—barabashkakvn

戦略の例：各バーの実体が前のバーのものよりも大きいN個の連続する強気のバーを見つけます。これは売りシグナルです。

各バーの実体が前のバーのものよりも大きいN個の連続する弱気のバーは売りシグナルです。