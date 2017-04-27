Mira cómo descargar robots gratis
BBand Width Ratio - indicador para MetaTrader 5
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance
Implementación del indicador Bollinger Band Width para MetaTrader 5. La versión original se encuentra aquí: https://www.mql5.com/en/code/7241.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/17330
