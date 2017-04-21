代码库部分
EA

e-TurboFx - MetaTrader 5EA

发布者:
Vladimir Karputov
显示:
1416
等级:
(18)
已发布:
已更新:
e-TurboFx.mq5 (13.45 KB) 预览
柱的分析，如果它们包含了N个连续的相同类型的柱。

思路的作者 —  ... Rick D. ... .MQL5 代码的作者 — barabashkakvn.   

策略的实例: 找到 N 个连续的牛势柱形，每个柱的柱体都大于前面一个，这就给出了一个卖出信号。

e-TurboFx Open Sell 

N 个连续熊势柱形，每个柱的柱体都大于前面一个，给出一个买入信号。 

 

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17289

