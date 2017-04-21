请观看如何免费下载自动交易
e-TurboFx - MetaTrader 5EA
Vladimir Karputov
1416
柱的分析，如果它们包含了N个连续的相同类型的柱。
思路的作者 — ... Rick D. ... ., MQL5 代码的作者 — barabashkakvn.
策略的实例: 找到 N 个连续的牛势柱形，每个柱的柱体都大于前面一个，这就给出了一个卖出信号。
N 个连续熊势柱形，每个柱的柱体都大于前面一个，给出一个买入信号。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17289
