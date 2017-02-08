Este Asesor Experto realiza la comparación de los precios de apertura de la barra cero y de la tercera barra.

Autor de la idea — Oleksandr, autor del código mq5 — barabashkakvn .

Condición para la apertura de la posición Buy:

if ( iOpen ( 0 )> iOpen ( 3 ))

- si el precio de apertura de la barra cero es mayor que el precio de apertura de la tercera barra.

Condición para la apertura de la posición Sell:

if ( iOpen ( 0 )<= iOpen ( 3 ))

- si el precio de apertura de la barra cero es menor o igual al precio de apertura de la tercera barra:





El cierre se realiza por StopLoss o al principio de la siguiente barra:

Puesto que el Asesor Experto trabaja sólo en el momento del «nacimiento» de la nueva barra, han sido implementados varios niveles de protección con el fin de no perder la barra entera durante la apertura de la posición debido a posibles errores.

Por ejemplo, si no hemos podido actualizar los precios actuales, reseteamos el temporizador (variable estática);





if (! RefreshRates ())

{

curTime= iTime ( 1 );

return ;

}

También comprobamos el resultado de la operación de trading:

el métod Buy o Sell debe devolver true el método ResultDeal debe devolver un valor distinto de cero

si ha surgido un error, reseteamos el temporizador: