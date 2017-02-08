Mira cómo descargar robots gratis
NRTR GATOR - indicador para MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 1597
Autor de la idea — Rashid Umarov, autor del código mq5 — barabashkakvn .
Este indicador es heredero del indicador NRTR. El coloreo de las velas mejora la percepción visual.
NRTR GATOR
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17272
