Indicadores

NRTR GATOR - indicador para MetaTrader 5

Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
1597
1597
Ranking:
(24)
Publicado:
NRTR_GATOR.mq5 (30.75 KB) ver
Autor de la idea — Rashid Umarov,  autor del código mq5 —  barabashkakvn  .

Este indicador es heredero del indicador NRTR. El coloreo de las velas mejora la percepción visual.

NRTR GATOR

NRTR GATOR 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17272

