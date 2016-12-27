Советник производит сравнение цен открытия нулевого и третьего бара.

Автор идеи — Oleksandr, автор кода mq5 — barabashkakvn.

Условие на открытие позиции Buy:

if ( iOpen ( 0 )> iOpen ( 3 ))

- если цена открытия нулевого бара больше цены открытия третьего бара.

Условие на открытие позиции Sell:

if ( iOpen ( 0 )<= iOpen ( 3 ))

- если цена открытия нулевого бара меньше или равна цене открытия третьего бара:





Закрытие происходит по StopLoss или в начале следующего бара:

Так как советник работает только в момент "рождения" нового бара, то реализованы несколько ступеней защиты — для того, чтобы из-за возможных ошибок при открытии позиции не пропустить целый бар.

Например, если мы не смогли обновить текущие цены, то сбрасываем таймер (статическую переменную):





if (! RefreshRates ())

{

curTime= iTime ( 1 );

return ;

}

Также проверяем результат торговой операции:

метод Buy или Sell должен вернуть true при этом метод ResultDeal должен вернуть значение отличное от нуля

если произошла ошибка, то сбрасываем таймер: