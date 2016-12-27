Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
SimpleTrade - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 2213
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Советник производит сравнение цен открытия нулевого и третьего бара.
Автор идеи — Oleksandr, автор кода mq5 — barabashkakvn.
Условие на открытие позиции Buy:
- если цена открытия нулевого бара больше цены открытия третьего бара.
Условие на открытие позиции Sell:
- если цена открытия нулевого бара меньше или равна цене открытия третьего бара:
Закрытие происходит по StopLoss или в начале следующего бара:
Так как советник работает только в момент "рождения" нового бара, то реализованы несколько ступеней защиты — для того, чтобы из-за возможных ошибок при открытии позиции не пропустить целый бар.
Например, если мы не смогли обновить текущие цены, то сбрасываем таймер (статическую переменную):
//--- текущих цен сбрасываем таймер
if(!RefreshRates())
{
curTime=iTime(1);
return;
}
Также проверяем результат торговой операции:
- метод Buy или Sell должен вернуть true
- при этом метод ResultDeal должен вернуть значение отличное от нуля
{
//--- так как работаем только на новом баре, то при неудачном обновлении
//--- текущих цен сбрасываем таймер
if(!RefreshRates())
{
curTime=iTime(1);
return;
}
//--- так как работаем только на новом баре, то при неудачной торговой операции
//--- сбрасываем таймер
if(m_trade.Sell(Lots,NULL,m_symbol.Bid(),m_symbol.Bid()+StopLoss*m_adjusted_point))
if(m_trade.ResultDeal()!=0)
return;
curTime=iTime(1);
return;
}
Советник выставляет отложенные stop ордера BUY_STOP и SELL_STOP.Autotrade
Советник выставляет два отложенных ордера (BuyStop и SellStop) с указанным временем истечения.
Потомок индикатора NRTR с новым визуальным отображением.AIS1
Советник работает на основе анализа Open, High и Low.