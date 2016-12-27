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Советники

SimpleTrade - эксперт для MetaTrader 5

Fduch | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2213
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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Советник производит сравнение цен открытия нулевого и третьего бара.

Автор идеи — Oleksandrавтор кода mq5 — barabashkakvn.   

Условие на открытие позиции Buy:

         if(iOpen(0)>iOpen(3))

- если цена открытия нулевого бара больше цены открытия третьего бара.

Условие на открытие позиции Sell:

         if(iOpen(0)<=iOpen(3))

- если цена открытия нулевого бара меньше или равна цене открытия третьего бара:

SimpleTrade Sell
 

Закрытие происходит по StopLoss или в начале следующего бара:

SimpleTrade Close All 

Так как советник работает только в момент "рождения" нового бара, то реализованы несколько ступеней защиты — для того, чтобы из-за возможных ошибок при открытии позиции не пропустить целый бар.

Например, если мы не смогли обновить текущие цены, то сбрасываем таймер (статическую переменную):

            //--- так как работаем только на новом баре, то при неудачном обновлении
            //--- текущих цен сбрасываем таймер
            if(!RefreshRates())
              {
               curTime=iTime(1);
               return;
              }

Также проверяем результат торговой операции:

  1. метод Buy или Sell должен вернуть true
    1. при этом метод ResultDeal должен вернуть значение отличное от нуля
если произошла ошибка, то сбрасываем таймер:

         if(iOpen(0)<=iOpen(3))
           {
            //--- так как работаем только на новом баре, то при неудачном обновлении
            //--- текущих цен сбрасываем таймер
            if(!RefreshRates())
              {
               curTime=iTime(1);
               return;
              }
            //--- так как работаем только на новом баре, то при неудачной торговой операции
            //--- сбрасываем таймер
            if(m_trade.Sell(Lots,NULL,m_symbol.Bid(),m_symbol.Bid()+StopLoss*m_adjusted_point))
               if(m_trade.ResultDeal()!=0)
                  return;
            curTime=iTime(1);
            return;
           }

 

BIG DOG BIG DOG

Советник выставляет отложенные stop ордера BUY_STOP и SELL_STOP.

Autotrade Autotrade

Советник выставляет два отложенных ордера (BuyStop и SellStop) с указанным временем истечения.

NRTR GATOR NRTR GATOR

Потомок индикатора NRTR с новым визуальным отображением.

AIS1 AIS1

Советник работает на основе анализа Open, High и Low.