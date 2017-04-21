本EA交易比较第零柱和第三柱的开盘价。

思路的作者是Oleksandr, MQL5 代码的作者是barabashkakvn。

建立买入仓位的条件:

if ( iOpen ( 0 )> iOpen ( 3 ))

- 如果第零柱的开盘价高于第三个柱的开盘价。

建立卖出仓位的条件:

if ( iOpen ( 0 )<= iOpen ( 3 ))

- 如果第零柱的开盘价低于或者等于第三柱的开盘价。





仓位以止损关闭或者在下一个柱开始的时候关闭:

因为 EA 交易在新柱出现的时候工作, 它有几个保护步骤 — 这样可以避免在建仓时错过整个柱。

比如，如果我们无法更新当前价格，我们就要重置计时器 (static 静态变量):





if (! RefreshRates ())

{

curTime= iTime ( 1 );

return ;

}

另外我们还要检查交易操作的结果:

Buy 或者 Sell 方法必须返回 true 并且 ResultDeal 方法应该返回一个非零值

如果出错，我们重置计时器: