O Expert Advisor compara os preços de abertura da terceira barra e da barra zero.
Autor da ideia — Oleksandr, autor do código mq5 — barabashkakvn.
Condições de abertura da posição Buy:
- se o preço de abertura da barra zero for superior ao preço de abertura da terceira barra.
Condição para a abertura de posição Sell:
- se o preço de abertura da barra zero for inferior ou igual ao preço de abertura da terceira barra.
O fechamento acontece de acordo com o StopLoss ou no início da seguinte barra:
Como o Advisor funciona apenas ao surgir uma nova barra, são implementados vários níveis de proteção, a fim de não ignorar a barra toda por causa de possíveis erros ao abrir uma posição.
Por exemplo, se não formos capazes de atualizar o preço atual, em seguida, reiniciamos o temporizador (variável estática):
//--- reiniciamos o temporizador
if(!RefreshRates())
{
curTime=iTime(1);
return;
}
Além disso, verificamos o resultado da negociação:
- o método Buy ou Sell deve retornar true
- ao fazer isso, o método ResultDeal deve retornar o valor diferente de zero
{
//--- uma vez que trabalhamos apenas na barra nova, após a atualização dos preços atuais falhar
//--- reiniciamos o temporizador
if(!RefreshRates())
{
curTime=iTime(1);
return;
}
//--- uma vez que trabalhamos apenas na barra nova, após a atualização dos preços atuais falhar
//--- reiniciamos o temporizador
if(m_trade.Sell(Lots,NULL,m_symbol.Bid(),m_symbol.Ask()+StopLoss*m_adjusted_point))
if(m_trade.ResultDeal()!=0)
return;
curTime=iTime(1);
return;
}
