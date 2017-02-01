CodeBaseSeções
SimpleTrade - expert para MetaTrader 5

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
1293
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
O Expert Advisor compara os preços de abertura da terceira barra e da barra zero.

Autor da ideia — Oleksandrautor do código mq5 — barabashkakvn.   

Condições de abertura da posição Buy:

         if(iOpen(0)>iOpen(3))

- se o preço de abertura da barra zero for superior ao preço de abertura da terceira barra.

Condição para a abertura de posição Sell:

         if(iOpen(0)<=iOpen(3))

- se o preço de abertura da barra zero for inferior ou igual ao preço de abertura da terceira barra.

SimpleTrade Sell
 

O fechamento acontece de acordo com o StopLoss ou no início da seguinte barra:

SimpleTrade Close All 

Como o Advisor funciona apenas ao surgir uma nova barra, são implementados vários níveis de proteção, a fim de não ignorar a barra toda por causa de possíveis erros ao abrir uma posição.

Por exemplo, se não formos capazes de atualizar o preço atual, em seguida, reiniciamos o temporizador (variável estática):

            //--- uma vez que trabalhamos apenas na barra nova, após a atualização dos preços atuais falhar
            //--- reiniciamos o temporizador
            if(!RefreshRates())
              {
               curTime=iTime(1);
               return;
              }

Além disso, verificamos o resultado da negociação:

  1. o método Buy ou Sell deve retornar true
    1. ao fazer isso, o método ResultDeal deve retornar o valor diferente de zero
se ocorrer um erro, reiniciamos o temporizador:

         if(iOpen(0)<=iOpen(3))
           {
            //--- uma vez que trabalhamos apenas na barra nova, após a atualização dos preços atuais falhar
            //--- reiniciamos o temporizador
            if(!RefreshRates())
              {
               curTime=iTime(1);
               return;
              }
            //--- uma vez que trabalhamos apenas na barra nova, após a atualização dos preços atuais falhar
            //--- reiniciamos o temporizador
            if(m_trade.Sell(Lots,NULL,m_symbol.Bid(),m_symbol.Ask()+StopLoss*m_adjusted_point))
               if(m_trade.ResultDeal()!=0)
                  return;
            curTime=iTime(1);
            return;
           }

 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17274

