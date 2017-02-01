O Expert Advisor compara os preços de abertura da terceira barra e da barra zero.

Autor da ideia — Oleksandr, autor do código mq5 — barabashkakvn.

Condições de abertura da posição Buy:

if ( iOpen ( 0 )> iOpen ( 3 ))

- se o preço de abertura da barra zero for superior ao preço de abertura da terceira barra.

Condição para a abertura de posição Sell:

if ( iOpen ( 0 )<= iOpen ( 3 ))

- se o preço de abertura da barra zero for inferior ou igual ao preço de abertura da terceira barra.





O fechamento acontece de acordo com o StopLoss ou no início da seguinte barra:

Como o Advisor funciona apenas ao surgir uma nova barra, são implementados vários níveis de proteção, a fim de não ignorar a barra toda por causa de possíveis erros ao abrir uma posição.

Por exemplo, se não formos capazes de atualizar o preço atual, em seguida, reiniciamos o temporizador (variável estática):





if (! RefreshRates ())

{

curTime= iTime ( 1 );

return ;

}

Além disso, verificamos o resultado da negociação:

o método Buy ou Sell deve retornar true ao fazer isso, o método ResultDeal deve retornar o valor diferente de zero

se ocorrer um erro, reiniciamos o temporizador: