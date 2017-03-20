CodeBaseKategorien
Expert Advisors

SimpleTrade - Experte für den MetaTrader 5

Vladimir Karputov
1060
(17)
Der EA führt den Vergleich der Preise der Eröffnung der Null- und dritten Bar durch.

Der Autor der Idee — OleksandrDer Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.   

Die Bedingung für die Eröffnung der Position Buy:

         if(iOpen(0)>iOpen(3))

- Wenn der Preis der Eröffnung der Nullbar mehr als der Preis der Eröffnung der dritten Bar.

Die Bedingung für die Eröffnung der Position Sell:

         if(iOpen(0)<=iOpen(3))

- Wenn der Preis der Eröffnung der Nullbar weniger oder gleich als der Preis der Eröffnung der dritten Bar:

SimpleTrade Sell
 

Die Schließung geschieht nach StopLoss oder am Anfang der folgenden Bar:

SimpleTrade Close All 

Da der EA nur im Moment "der Geburt" der neuen Bar läuft, so wurden ein paar Stufen des Schutzes realisiert — um bei den möglichen Fehler bei der Eröffnung der Position eine ganze Bar nicht zu verpassen.

Zum Beispiel, wenn wir die laufenden Preise nicht erneuern konnten, so stürzen wir die Schaltuhr (die statische Variabel) :

            //--- da wir ist nur auf der neuen Bar arbeiten, so bei der misslungenen Erneuerung
            //--- der laufendeb Preise stürzen wir die Schaltuhr
            if(!RefreshRates())
              {
               curTime=iTime(1);
               return;
              }

Auch prüfen wir das Ergebnis der Handelsoperation:

  1. Die Methode Buy oder Sell muss true zurückgeben
    1. Dabei soll die Methode ResultDeal den unterschiedlichen Wert von der Null zurückgeben
Wenn ein Fehler aufgetreten ist, so stürzen wir die Schaltuhr:

         if(iOpen(0)<=iOpen(3))
           {
            //--- da wir ist nur auf der neuen Bar arbeiten, so bei der misslungenen Erneuerung
            //--- der laufendeb Preise stürzen wir die Schaltuhr
            if(!RefreshRates())
              {
               curTime=iTime(1);
               return;
              }
            //--- da wir ist nur auf der neuen Bar arbeiten, so bei der misslungenen Handelsoperation
            //--- stürzen wir die Schaltuhr
            if(m_trade.Sell(Lots,NULL,m_symbol.Bid(),m_symbol.Ask()+StopLoss*m_adjusted_point))
               if(m_trade.ResultDeal()!=0)
                  return;
            curTime=iTime(1);
            return;
           }

 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17274

