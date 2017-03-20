Der EA führt den Vergleich der Preise der Eröffnung der Null- und dritten Bar durch.

Der Autor der Idee — Oleksandr, Der Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.

Die Bedingung für die Eröffnung der Position Buy:

if ( iOpen ( 0 )> iOpen ( 3 ))

- Wenn der Preis der Eröffnung der Nullbar mehr als der Preis der Eröffnung der dritten Bar.

Die Bedingung für die Eröffnung der Position Sell:

if ( iOpen ( 0 )<= iOpen ( 3 ))

- Wenn der Preis der Eröffnung der Nullbar weniger oder gleich als der Preis der Eröffnung der dritten Bar:





Die Schließung geschieht nach StopLoss oder am Anfang der folgenden Bar:

Da der EA nur im Moment "der Geburt" der neuen Bar läuft, so wurden ein paar Stufen des Schutzes realisiert — um bei den möglichen Fehler bei der Eröffnung der Position eine ganze Bar nicht zu verpassen.

Zum Beispiel, wenn wir die laufenden Preise nicht erneuern konnten, so stürzen wir die Schaltuhr (die statische Variabel) :





if (! RefreshRates ())

{

curTime= iTime ( 1 );

return ;

}

Auch prüfen wir das Ergebnis der Handelsoperation:

Die Methode Buy oder Sell muss true zurückgeben Dabei soll die Methode ResultDeal den unterschiedlichen Wert von der Null zurückgeben

Wenn ein Fehler aufgetreten ist, so stürzen wir die Schaltuhr: