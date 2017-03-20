und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
SimpleTrade - Experte für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Vladimir Karputov
- Ansichten:
- 1060
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der EA führt den Vergleich der Preise der Eröffnung der Null- und dritten Bar durch.
Der Autor der Idee — Oleksandr, Der Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.
Die Bedingung für die Eröffnung der Position Buy:
- Wenn der Preis der Eröffnung der Nullbar mehr als der Preis der Eröffnung der dritten Bar.
Die Bedingung für die Eröffnung der Position Sell:
- Wenn der Preis der Eröffnung der Nullbar weniger oder gleich als der Preis der Eröffnung der dritten Bar:
Die Schließung geschieht nach StopLoss oder am Anfang der folgenden Bar:
Da der EA nur im Moment "der Geburt" der neuen Bar läuft, so wurden ein paar Stufen des Schutzes realisiert — um bei den möglichen Fehler bei der Eröffnung der Position eine ganze Bar nicht zu verpassen.
Zum Beispiel, wenn wir die laufenden Preise nicht erneuern konnten, so stürzen wir die Schaltuhr (die statische Variabel) :
//--- der laufendeb Preise stürzen wir die Schaltuhr
if(!RefreshRates())
{
curTime=iTime(1);
return;
}
Auch prüfen wir das Ergebnis der Handelsoperation:
- Die Methode Buy oder Sell muss true zurückgeben
- Dabei soll die Methode ResultDeal den unterschiedlichen Wert von der Null zurückgeben
{
//--- da wir ist nur auf der neuen Bar arbeiten, so bei der misslungenen Erneuerung
//--- der laufendeb Preise stürzen wir die Schaltuhr
if(!RefreshRates())
{
curTime=iTime(1);
return;
}
//--- da wir ist nur auf der neuen Bar arbeiten, so bei der misslungenen Handelsoperation
//--- stürzen wir die Schaltuhr
if(m_trade.Sell(Lots,NULL,m_symbol.Bid(),m_symbol.Ask()+StopLoss*m_adjusted_point))
if(m_trade.ResultDeal()!=0)
return;
curTime=iTime(1);
return;
}
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17274
Der Nachkomme des Indikators NRTR mit der neuen visuellen Darstellung.AIS1
Der EA funktioniert aufgrund Open, High und Low.
Der Ticks-EA. Der arbeitet auf dem Vergleich der Differenz zwischen dem Preis des vorhergehenden Ticks und des laufenden Preis.Money Fixed Margin
Das Beispiel für die Berechnung der Umfang des Lotes mit der fixierten Ebene der Marge. Das heißt, wenn es 10% eingegeben wird, wird die Position geöffnet, deren Umfang der Marge 10% von der freien Marge beträgt.