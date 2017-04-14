このエキスパートアドバイザーはゼロバーと3番目のバーの始値を比較します。

アイディアの著者—Oleksandr、MQL5コ―ドの著者—barabashkakvn

買いポジションを開く条件：

if ( iOpen ( 0 )> iOpen ( 3 ))

- ゼロバーの始値が3番目のバーの始値より高い場合。

売りポジションを開く条件：

if ( iOpen ( 0 )<= iOpen ( 3 ))

- ゼロバーの始値が3番目のバーの始値以下の場合。





ポジションは決済逆指値または次のバーの始めで決済されます。

EAは新しいバーの出現の瞬間に動作するため、ポジションのオープンエラーによってバー全体が失われないように、いくつかの保護ステップが装備されています。

たとえば、現在価格が更新できない場合は、タイマー（静的変数）をリセットする必要があります。





if (! RefreshRates ())

{

curTime= iTime ( 1 );

return ;

}

また、取引操作の結果を確認します。

BuyやSellメソッドはtrueを返すべきです。 そしてResultDealメソッドはゼロ以外の値を返すべきです。

エラーが発生した場合はタイマーをリセットします。