ポケットに対して
エキスパート

SimpleTrade - MetaTrader 5のためのエキスパート

このエキスパートアドバイザーはゼロバーと3番目のバーの始値を比較します。

アイディアの著者OleksandrMQL5コ―ドの著者barabashkakvn  

買いポジションを開く条件：

         if(iOpen(0)>iOpen(3))

- ゼロバーの始値が3番目のバーの始値より高い場合。

売りポジションを開く条件：

         if(iOpen(0)<=iOpen(3))

- ゼロバーの始値が3番目のバーの始値以下の場合。

SimpleTradeの売り
 

ポジションは決済逆指値または次のバーの始めで決済されます。

SimpleTrade完全決済 

EAは新しいバーの出現の瞬間に動作するため、ポジションのオープンエラーによってバー全体が失われないように、いくつかの保護ステップが装備されています。

たとえば、現在価格が更新できない場合は、タイマー（静的変数）をリセットする必要があります。

            //--- 新しいバーで動作するため、現行価格の更新が失敗した場合には
            //--- タイマーをリセットする
            if(!RefreshRates())
              {
               curTime=iTime(1);
               return;
              }

また、取引操作の結果を確認します。

  1. BuySellメソッドはtrueを返すべきです。
    1. そしてResultDealメソッドはゼロ以外の値を返すべきです。
エラーが発生した場合はタイマーをリセットします。

         if(iOpen(0)<=iOpen(3))
           {
            //--- 新しいバーで動作するため、現行価格の更新が失敗した場合には
            //--- タイマーをリセットする
            if(!RefreshRates())
              {
               curTime=iTime(1);
               return;
              }
            //--- 新しいバーで動作するため、取引操作が失敗した場合には
            //--- タイマーをリセットする
            if(m_trade.Sell(Lots,NULL,m_symbol.Bid(),m_symbol.Ask()+StopLoss*m_adjusted_point))
               if(m_trade.ResultDeal()!=0)
                  return;
            curTime=iTime(1);
            return;
           }

 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17274

