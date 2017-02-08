Pon "Me gusta" y sigue las noticias
21hour - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizaciones:
- 1557
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
El Asesor Experto coloca dos órdenes pendientes a una hora determinada.
Autor de la idea — Maksim Zerkalov, autor del código mq5 — barabashkakvn .
Colocamos dos órdenes pendientes a una hora especificada; cuando una de ellas se activa, eliminamos la otra. La salida se realiza según el Take Profit o cuando se expira el tiempo, dependiendo de los que ocurra antes.
Prueba en EURUSD, M5, desde 2016.06.26 hasta 2016.12.26:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17279
