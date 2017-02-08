El Asesor Experto coloca dos órdenes pendientes a una hora determinada.

Autor de la idea — Maksim Zerkalov, autor del código mq5 — barabashkakvn .

Colocamos dos órdenes pendientes a una hora especificada; cuando una de ellas se activa, eliminamos la otra. La salida se realiza según el Take Profit o cuando se expira el tiempo, dependiendo de los que ocurra antes.

Prueba en EURUSD, M5, desde 2016.06.26 hasta 2016.12.26: