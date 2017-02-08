CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

21hour - Asesor Experto para MetaTrader 5

Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
1557
Ranking:
(22)
Publicado:
Actualizado:
21hour.mq5 (24.95 KB)
El Asesor Experto coloca dos órdenes pendientes a una hora determinada.

Autor de la idea Maksim Zerkalov,  autor del código mq5  barabashkakvn  .

Colocamos dos órdenes pendientes a una hora especificada; cuando una de ellas se activa, eliminamos la otra. La salida se realiza según el Take Profit o cuando se expira el tiempo, dependiendo de los que ocurra antes.

Prueba en EURUSD, M5, desde 2016.06.26 hasta 2016.12.26:

21hour tester 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17279

