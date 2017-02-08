Mira cómo descargar robots gratis
ZeroLagEA-AIP v0.0.4 - Asesor Experto para MetaTrader 5
Vladimir Karputov
- Vladimir Karputov
928
- 928
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor de la idea — Collector, autor del código mq5 — barabashkakvn .
Trading usando el indicador ZeroLag MACD.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17114
