CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

ZeroLagEA-AIP v0.0.4 - Asesor Experto para MetaTrader 5

Collector | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
928
Ranking:
(25)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Indicators\
zerolag_macd.mq5 (5.63 KB) ver
ZeroLagEA-AIP v0.0.4.mq5 (18.51 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor de la idea —  Collector,  autor del código mq5 —  barabashkakvn .

Trading usando el indicador ZeroLag MACD.

ZeroLagEA-AIP v0.0.4 Sell

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17114

FT BillWillams Trader FT BillWillams Trader

Este EA trabaja a base del los indicadores iAlligator, Alligator, iMA, Moving Average.

ColorXdinMA_Alert ColorXdinMA_Alert

La media móvil de tendencia ColorXdinMA permite enviar alertas, mensajes de correo y mensajes Push al smartphone.

MACDCCI MACDCCI

Trabajo con dos indicadores: iCCI (Commodity Channel Index, CCI) y iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). OnTradeTransaction().

RideAlligator RideAlligator

Trading usando dos indicadores: iAlligator, Alligator.