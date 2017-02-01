Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
ZeroLagEA-AIP v0.0.4 - expert para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizações:
- 983
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor da ideia — Collector, autor do código mq5 — barabashkakvn.
Negociação de acordo com o indicador personalizado ZeroLag MACD.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17114
