Experts

ZeroLagEA-AIP v0.0.4 - expert para MetaTrader 5

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
983
Avaliação:
(25)
Publicado:
Atualizado:
Autor da ideia — Collectorautor do código mq5 — barabashkakvn

Negociação de acordo com o indicador personalizado ZeroLag MACD.

ZeroLagEA-AIP v0.0.4 Sell

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17114

