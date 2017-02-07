代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

ZeroLagEA-AIP v0.0.4 - MetaTrader 5EA

Collector | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
显示:
1507
等级:
(25)
已发布:
已更新:
\MQL5\Indicators\
zerolag_macd.mq5 (5.63 KB) 预览
ZeroLagEA-AIP v0.0.4.mq5 (18.51 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

思路提供者 — CollectorMQL5 代码作者 — barabashkakvn。 

基于 零滞后 MACD 自定义指标进行交易。

ZeroLagEA-AIP v0.0.4 卖出

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17114

FT BillWillams 交易者 FT BillWillams 交易者

智能交易系统基于 iAlligator (鳄鱼), iMA (移动均线) 指标。

ColorXdinMA_Alert ColorXdinMA_Alert

趋势移动均线 ColorXdinMA, 拥有警报, 发送邮件和推送通知到移动设备的功能。

MACDCCI MACDCCI

操作基于两个指标: iCCI (商品通道指数, CCI) 和 iMACD (移动均线聚合/离散, MACD)。OnTradeTransaction()。

RideAlligator RideAlligator

基于两个指标: iAlligator (鳄鱼) 进行交易。