CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

ZeroLagEA-AIP v0.0.4 - Experte für den MetaTrader 5

Collector | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
Vladimir Karputov
Ansichten:
789
Rating:
(25)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Indicators\
zerolag_macd.mq5 (5.63 KB) ansehen
ZeroLagEA-AIP v0.0.4.mq5 (18.51 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Autor der Idee — CollectorAutor des mq5 Codes — barabashkakvn

Handel anhand des benutzerdefinierten Indikators ZeroLag MACD.

ZeroLagEA-AIP v0.0.4 Sell

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17114

FT BillWillams Trader FT BillWillams Trader

Der EA basiert auf den Indikatoren iAlligator, Alligator, iMA und Moving Average.

ColorXdinMA_Alert ColorXdinMA_Alert

Der trendfolgende MA ColorXdinMA sendet Alerts, E-Mails und Push-Benachrichtigungen an Smartphone.

MACDCCI MACDCCI

Es werden zwei Indikatoren verwendet: iCCI (Commodity Channel Index, CCI) und iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). OnTradeTransaction().

RideAlligator RideAlligator

Der Handel basiert auf zwei Indikatoren: iAlligator und Alligator.