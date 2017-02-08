Autor de la idea — Hazem, autor del código mq5 — barabashkakvn .

Trabajo con dos indicadores: iCCI (Commodity Channel Index, CCI) y iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). OnTradeTransaction().

Puesto que los indicadores CCI y MACD tienen diferentes escalas de mediciones, ha sido introducido el coeficiente de conversión:

input int macd_coefficient= 10000 ;

La concordancia de indicaciones se realiza aquí:

void OnTick ()

{



double cci=iCCIGet(back);

double macd=iMACDGet( MAIN_LINE ,back)*macd_coefficient;

Comment ( "cci: " , DoubleToString (cci, 2 ), "

" ,

"macd: " , DoubleToString (macd, Digits ()+ 1 ), "

" ,

"buyLevel: " ,buyLevel);

Aquí mismo se visualiza la información sobre los valores obtenidos para mantener el control visual.

Además, ha sido implementada una idea interesante— en el Asesor Experto (en la función OnTradeTransaction()) se suman las transacciones ganadoras y perdedoras (variable "Number_of_losses"). Si el cierre fue con pérdidas, "Number_of_losses" se aumenta a "1", si fueron cerradas con ganancias, "Number_of_losses" se disminuye a "1". Cuando se abre una posición nueva, calculamos el lote: si "Number_of_losses">"0" (es decir, en este momento han sido cerradas más posiciones con pérdidas que con ganancias), entonces aumentamos el lote al coeficiente "increase". "Number_of_losses"<"0" (es decir, en este momento han sido cerradas más posiciones con ganancias que con pérdidas), cogemos el tamaño del lote sin coeficiente.



if (Number_of_losses> 0.0 )

ExtLot=InpLot* MathPow ( 2 ,increase);

else

ExtLot=InpLot;

Resultado de la prueba en EURUSD M30 de 2016.06.09 a 2016.12.04, depósito inicial 3000: