Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
MACDCCI - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizaciones:
- 1172
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor de la idea — Hazem, autor del código mq5 — barabashkakvn .
Trabajo con dos indicadores: iCCI (Commodity Channel Index, CCI) y iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). OnTradeTransaction().
Puesto que los indicadores CCI y MACD tienen diferentes escalas de mediciones, ha sido introducido el coeficiente de conversión:
La concordancia de indicaciones se realiza aquí:
{
//---
double cci=iCCIGet(back);
double macd=iMACDGet(MAIN_LINE,back)*macd_coefficient;
Comment("cci: ",DoubleToString(cci,2),"\n",
"macd: ",DoubleToString(macd,Digits()+1),"\n",
"buyLevel: ",buyLevel);
Aquí mismo se visualiza la información sobre los valores obtenidos para mantener el control visual.
Además, ha sido implementada una idea interesante— en el Asesor Experto (en la función OnTradeTransaction()) se suman las transacciones ganadoras y perdedoras (variable "Number_of_losses"). Si el cierre fue con pérdidas, "Number_of_losses" se aumenta a "1", si fueron cerradas con ganancias, "Number_of_losses" se disminuye a "1". Cuando se abre una posición nueva, calculamos el lote: si "Number_of_losses">"0" (es decir, en este momento han sido cerradas más posiciones con pérdidas que con ganancias), entonces aumentamos el lote al coeficiente "increase". "Number_of_losses"<"0" (es decir, en este momento han sido cerradas más posiciones con ganancias que con pérdidas), cogemos el tamaño del lote sin coeficiente.
ExtLot=InpLot*MathPow(2,increase);
else
ExtLot=InpLot;
Resultado de la prueba en EURUSD M30 de 2016.06.09 a 2016.12.04, depósito inicial 3000:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17115
Trading usando el indicador ZeroLag MACD.FT BillWillams Trader
Este EA trabaja a base del los indicadores iAlligator, Alligator, iMA, Moving Average.
Trading usando dos indicadores: iAlligator, Alligator.DayPositionsCount
La función devuelve el número de posiciones abiertas por el EA durante el día.