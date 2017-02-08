CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

MACDCCI - Asesor Experto para MetaTrader 5

hmmlotfy | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
1172
Ranking:
(23)
Publicado:
MACDCCI.mq5 (22.19 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor de la idea —  Hazem,  autor del código mq5 —  barabashkakvn .

Trabajo con dos indicadores: iCCI (Commodity Channel Index, CCI) y iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). OnTradeTransaction(). 

Puesto que los indicadores CCI y MACD tienen diferentes escalas de mediciones, ha sido introducido el coeficiente de conversión:

input int      macd_coefficient=10000;       // concordancia de cci y macd

La concordancia de indicaciones se realiza aquí:

void OnTick()
  {
//---
   double cci=iCCIGet(back);
   double macd=iMACDGet(MAIN_LINE,back)*macd_coefficient;
   Comment("cci: ",DoubleToString(cci,2),"\n",
           "macd: ",DoubleToString(macd,Digits()+1),"\n",
           "buyLevel: ",buyLevel);

Aquí mismo se visualiza la información sobre los valores obtenidos para mantener el control visual.

Además, ha sido implementada una idea interesante— en el Asesor Experto (en la función OnTradeTransaction()) se suman las transacciones ganadoras y perdedoras (variable "Number_of_losses"). Si el cierre fue con pérdidas, "Number_of_losses" se aumenta a "1", si fueron cerradas con ganancias, "Number_of_losses" se disminuye a "1". Cuando se abre una posición nueva, calculamos el lote: si "Number_of_losses">"0" (es decir, en este momento han sido cerradas más posiciones con pérdidas que con ganancias), entonces aumentamos el lote al coeficiente "increase". "Number_of_losses"<"0" (es decir, en este momento han sido cerradas más posiciones con ganancias que con pérdidas), cogemos el tamaño del lote sin coeficiente.

      if(Number_of_losses>0.0)
         ExtLot=InpLot*MathPow(2,increase);
      else
         ExtLot=InpLot;

Resultado de la prueba en EURUSD M30 de 2016.06.09 a 2016.12.04, depósito inicial 3000:

MACDCCI tester 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17115

ZeroLagEA-AIP v0.0.4 ZeroLagEA-AIP v0.0.4

Trading usando el indicador ZeroLag MACD.

FT BillWillams Trader FT BillWillams Trader

Este EA trabaja a base del los indicadores iAlligator, Alligator, iMA, Moving Average.

RideAlligator RideAlligator

Trading usando dos indicadores: iAlligator, Alligator.

DayPositionsCount DayPositionsCount

La función devuelve el número de posiciones abiertas por el EA durante el día.