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ZeroLagEA-AIP v0.0.4 - эксперт для MetaTrader 5

Collector | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1812
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи: Collector

Автор MQL5-кода: barabashkakvn.

Торговля по пользовательскому индикатору ZeroLag MACD.

ZeroLagEA-AIP v0.0.4 Sell

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Работа по двум индикаторам: iCCI (Commodity Channel Index, CCI) и iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). OnTradeTransaction().

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