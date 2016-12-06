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ZeroLagEA-AIP v0.0.4 - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 1812
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
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Автор идеи: Collector
Автор MQL5-кода: barabashkakvn.
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