CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

ColorXdinMA_Alert - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1365
Ranking:
(19)
Publicado:
Actualizado:
ColorXdinMA_Alert.mq5 (32.36 KB) ver
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real: dimeon

La media móvil de tendencia ColorXdinMA permite enviar alertas, mensajes de correo y mensajes Push al smartphone.

Para las alertas, mensajes de correo y mensajes Push en el smartphone, el código del indicador ha sufrido las siguientes modificaciones:

  1. Para la declaración de las variables de entrada a nivel global, ha sido declarada la enumeración para las variantes de las señales transmitidas por el indicador
    //+----------------------------------------------------+
    //| enumeración para las variantes de señales transmitidas   |
    //+----------------------------------------------------+
    enum ENUM_SIGNAL_MODE
      {
       MODE_SIGNAL,  // Señales de la ruptura
       MODE_TREND    // Señales de ruptura y de tendencia
      };
  2. En los parámetros de entrada del indicador, fueron añadidas nuevas variables de entrada
    //---- Variables de entrada para las alertas
    input ENUM_SIGNAL_MODE SignMode=MODE_SIGNAL; // Variante del envío de la señal
    input uint NumberofBar=1;                    //Número de la barra para enviar la señal
    input bool SoundON=true;                     //Permiso de la alerta
    input uint NumberofAlerts=2;                //Número de alertas
    input bool EMailON=false;                     //Permiso del envío de la señal vía email
    input bool PushON=false;                     //Permiso del envío de la señal al móvil
  3. Fueron añadidas tres funciones nuevas BuySignal(), SellSignal() y GetStringTimeframe() al final del código del indicador
    //+------------------------------------------------------------------+
    //| Buy signal function                                              |
    //+------------------------------------------------------------------+
    void BuySignal(string SignalSirname,// texto del nombre del indicador para las señales de correo y Push
                   double &ColorArray[],// búfer de índice de color
                   int ColorIndex,// índice del color en el búfer de índice de color para enviar la señal
                   const int Rates_total,     // número actual de las barras
                   const int Prev_calculated, // número de barras en el tick anterior
                   const double &Close[],     // precio de cierre
                   const int &Spread[])       // spread
      {
    //---
       static uint counter=0;
       if(Rates_total!=Prev_calculated) counter=0;

       bool BuySignal=false;
       bool SeriesTest=ArrayGetAsSeries(ColorArray);
       int index,index1;
       if(SeriesTest)
         {
          index=int(NumberofBar);
          index1=index+1;
         }
       else
         {
          index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
          index1=index-1;
         }
       if(SignMode==MODE_SIGNAL)
         {
          if(ColorArray[index1]!=ColorIndex && ColorArray[index]==ColorIndex) BuySignal=true;
         }
       else
         {
          if(ColorArray[index]==ColorIndex) BuySignal=true;
         }
       if(BuySignal && counter<=NumberofAlerts)
         {
          counter++;
          MqlDateTime tm;
          TimeToStruct(TimeCurrent(),tm);
          string text=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE)+" "+string(tm.hour)+":"+string(tm.min);
          SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Close);
          if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
          else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
          double Ask=Close[index];
          double Bid=Close[index];
          SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Spread);
          if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
          else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
          Bid+=_Point*Spread[index];
          string sAsk=DoubleToString(Ask,_Digits);
          string sBid=DoubleToString(Bid,_Digits);
          string sPeriod=GetStringTimeframe(ChartPeriod());
          if(SignMode==MODE_SIGNAL || (SignMode==MODE_TREND && ColorArray[index1]!=ColorIndex))
            {
             if(SoundON) Alert("BUY signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod);
             if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": BUY signal alert","BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
             if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
            }
          else
            {
             if(SoundON) Alert("Up Trend signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod);
             if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": Up Trend signal alert","BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
             if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": Up Trend signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
            }
         }

    //---
      }
    //+------------------------------------------------------------------+
    //| Sell signal function                                             |
    //+------------------------------------------------------------------+
    void SellSignal(string SignalSirname,// texto del nombre del indicador para las señales de correo y Push
                     double &ColorArray[],      // búfer de índice de color
                     int ColorIndex,            // índice del color en el búfer de índice de color para enviar la señal
                     const int Rates_total,     // número actual de las barras
                     const int Prev_calculated, // número de barras en el tick anterior
                     const double &Close[],     // precio de cierre
                    const int &Spread[])       // spread
      {
    //---
       static uint counter=0;
       if(Rates_total!=Prev_calculated) counter=0;

       bool SellSignal=false;
       bool SeriesTest=ArrayGetAsSeries(ColorArray);
       int index,index1;
       if(SeriesTest)
         {
          index=int(NumberofBar);
          index1=index+1;
         }
       else
         {
          index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
          index1=index-1;
         }

       if(SignMode==MODE_SIGNAL)
         {
          if(ColorArray[index1]!=ColorIndex && ColorArray[index]==ColorIndex) SellSignal=true;
         }
       else
         {
          if(ColorArray[index]==ColorIndex) SellSignal=true;
         }
       if(SellSignal && counter<=NumberofAlerts)
         {
          counter++;
          MqlDateTime tm;
          TimeToStruct(TimeCurrent(),tm);
          string text=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE)+" "+string(tm.hour)+":"+string(tm.min);
          SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Close);
          if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
          else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
          double Ask=Close[index];
          double Bid=Close[index];
          SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Spread);
          if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
          else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
          Bid+=_Point*Spread[index];
          string sAsk=DoubleToString(Ask,_Digits);
          string sBid=DoubleToString(Bid,_Digits);
          string sPeriod=GetStringTimeframe(ChartPeriod());
          if(SignMode==MODE_SIGNAL || (SignMode==MODE_TREND && ColorArray[index1]!=ColorIndex))
            {
             if(SoundON) Alert("SELL signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod);
             if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": SELL signal alert","SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
             if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
            }
          else
            {
             if(SoundON) Alert("Down trend signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod);
             if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": Down trend signal alert","SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
             if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": Down trend signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
            }
         }
    //---
      }
    //+------------------------------------------------------------------+
    //|  Obtención del timeframe en forma de una cadena de caracteres                              |
    //+------------------------------------------------------------------+
    string GetStringTimeframe(ENUM_TIMEFRAMES timeframe)
      {
    //----
       return(StringSubstr(EnumToString(timeframe),7,-1));
    //----
      }
  4. En el bloque OnCalculate(), después del cálculo de los ciclos del indicador, fueron añadidas dos llamadas a las funciones BuySignal() y SellSignal()
    //---    
       BuySignal("ColorXdinMA_Alert",ColorXdinMA,1,rates_total,prev_calculated,close,spread);
       SellSignal("ColorXdinMA_Alert",ColorXdinMA,2,rates_total,prev_calculated,close,spread);
    //--- 

Donde ColorXdinMA es el nombre del búfer de índice de colores para almacenar los colores del indicador, y los valores 1 y 2 son los números de colores en este búfer con los cuales la MA se encuentra en las zonas de subida o caída, respectivamente. 

Se supone que en el código del indicador, en el bloque OnCalculate(), va a usarse sólo una llamada a cada función BuySignal() y SellSignal()

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiarla en carpeta_ de_datos_del_terminal\MQL5\Include). Cómo trabajar con las clases se describe detalladamente en el artículo «Promedio de las series de precio sin búferes adicionales para cálculos intermedios»
.

Fig. 1. Indicador ColorXdinMA_Alert en el gráfico

Fig. 1. Indicador ColorXdinMA_Alert en el gráfico

Fig. 2. Indicador ColorXdinMA_Alert. Envío de la alerta para la señal de la ruptura

Fig. 2. Indicador ColorXdinMA_Alert. Envío de la alerta para la señal de la ruptura

Fig. 3. Indicador ColorXdinMA_Alert. Envío de la alerta para la señal de la tendencia

Fig. 3. Indicador ColorXdinMA_Alert. Envío de la alerta para la señal de la tendencia

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17111

Fractal_WeightOscillator Fractal_WeightOscillator

Este oscilador representa la suma suavizada ponderada de cuatro indicadores: Fractal_RSI, Fractal_MFI, Fractal_WPR и Fractal_DeMarker.

Fractal_MFI Fractal_MFI

Money Flow Index de fractal.

FT BillWillams Trader FT BillWillams Trader

Este EA trabaja a base del los indicadores iAlligator, Alligator, iMA, Moving Average.

ZeroLagEA-AIP v0.0.4 ZeroLagEA-AIP v0.0.4

Trading usando el indicador ZeroLag MACD.