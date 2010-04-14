Ставь лайки и следи за новостями
ZeroLag MACD - индикатор для MetaTrader 5
- 6174
Реальный автор:
Оригинальный индикатор разместил Collector.
ZeroLag MACD с раскраской баров гистограммы относительно предыдущего бара.
За основу взят стандартный MACD из MetaTrader 5. Добавлена раскраска и изменена расчетная формула. Формула взята со страницы оригинала.
Сигнальную скользящую среднюю убрал. В оригинале была Double Exponential Moving Average (DEMA).
