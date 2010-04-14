ZeroLag MACD

Индикатор строит математические линии Мюррея (Murrey Math Lines) на всей доступной истории без использования объектов.

Опорные точки Pivot без использования объектов строятся по всей доступной истории. Пять вариантов расчета. Три варианта построения: дневной, недельный, месячный. Для дневных уровней есть возможность смещения по GMT.