コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

ZeroLagEA-AIP v0.0.4 - MetaTrader 5のためのエキスパート

Collector | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
866
評価:
(25)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Indicators\
zerolag_macd.mq5 (5.63 KB) ビュー
ZeroLagEA-AIP v0.0.4.mq5 (18.51 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

アイディアの著者 — CollectorMQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn 

ZeroLag MACDカスタム指標に基づいた取引です。

ZeroLagEA-AIP v0.0.4 売り

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17114

FT BillWillams Trader FT BillWillams Trader

iAlligator（アリゲーター）指標とiMA（移動平均）指標に基づくエキスパートアドバイザーです。

ExpHAWaves ExpHAWaves

ExpHAWavesは平均足指標とStepUpDown指標に基づくMetaTrader 5エキスパートアドバイザーです。

MACDCCI MACDCCI

iCCI（商品チャネル指数、CCI）とiMACD（移動平均収束/発散、MACD）の2つの指標に基づいて動作します。OnTradeTransaction()

RideAlligator RideAlligator

2つのiAlligator（アリゲーター）指標に基づく取引です。