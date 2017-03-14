無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ZeroLagEA-AIP v0.0.4 - MetaTrader 5のためのエキスパート
- 発行者:
- Vladimir Karputov
ビュー: 866
- 866
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
アイディアの著者 — Collector、MQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn
ZeroLag MACDカスタム指標に基づいた取引です。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17114
FT BillWillams Trader
iAlligator（アリゲーター）指標とiMA（移動平均）指標に基づくエキスパートアドバイザーです。ExpHAWaves
ExpHAWavesは平均足指標とStepUpDown指標に基づくMetaTrader 5エキスパートアドバイザーです。
MACDCCI
iCCI（商品チャネル指数、CCI）とiMACD（移動平均収束/発散、MACD）の2つの指標に基づいて動作します。OnTradeTransaction()RideAlligator
2つのiAlligator（アリゲーター）指標に基づく取引です。