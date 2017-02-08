CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

RideAlligator - Asesor Experto para MetaTrader 5

Warstein
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
836
Ranking:
(21)
Publicado:
Autor de la idea —  Warstein,  autor del código mq5 —  barabashkakvn .

Trading usando dos indicadores: iAlligator, Alligator.

Las posiciones se abren solamente si no hay otras posiciones abiertas.

Ejemplo de apertura de una posición "Sell":

RideAlligator Sell 


Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17116

