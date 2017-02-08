Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Fractal_WeightOscillator - indicador para MetaTrader 5
Visualizaciones:
- 965
Ranking:
-
Publicado:
Actualizado:
Este oscilador representa la suma suavizada ponderada de cuatro indicadores: Fractal_RSI, Fractal_MFI, Fractal_WPR и Fractal_DeMarker.
Para una compilación correcta del indicador Fractal_WeightOscillator, hay que colocar los archivos compilados de los indicadores Fractal_RSI.mq5, Fractal_MFI.mq5, Fractal_WPR.mq5 y Fractal_DeMarker.mq5 en la carpeta carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Después de la compilación, el archivo del indicador Fractal_WeightOscillator.ex5 contiene estos indicadores como recursos, ¡y por eso su presencia en la carpeta del terminal no es necesaria para el trabajo del indicador compilado resultante! Para eso, en el código del indicador ha sido añadido el código correspondiente para la inclusión de los indicadores en el archivo ejecutable.
Los archivos ejecutables de los indicadores han sido añadidos como recursos a nivel global
#resource "\\Indicators\\Fractal_RSI.ex5"
#resource "\\Indicators\\Fractal_MFI.ex5"
#resource "\\Indicators\\Fractal_WPR.ex5"
#resource "\\Indicators\\Fractal_DeMarker.ex5"
En el bloque de la función OnInit(), han sido cambiadas las rutas de cadena hacia los indicadores utilizados como recursos
RSI_Handle=iCustom(NULL,0,"::Indicators\\Fractal_RSI",e_period,normal_speed,RSIPrice);
if(RSI_Handle==INVALID_HANDLE)
{
Print(" Fallo al obtener el manejador del indicador Fractal_RSI");
return(INIT_FAILED);
}
//---- obtención del manejador del indicador Fractal_MFI
MFI_Handle=iCustom(NULL,0,"::Indicators\\Fractal_MFI",e_period,normal_speed,MFIPrice,MFIVolumeType);
if(MFI_Handle==INVALID_HANDLE)
{
Print(" Fallo al obtener el manejador del indicador Fractal_MFI");
return(INIT_FAILED);
}
//---- obtención del manejador del indicador Fractal_WPR
WPR_Handle=iCustom(NULL,0,"::Indicators\\Fractal_WPR",e_period,normal_speed);
if(WPR_Handle==INVALID_HANDLE)
{
Print(" Fallo al obtener el manejador del indicador Fractal_WPR");
return(INIT_FAILED);
}
//---- obtención del manejador del indicador Fractal_DeMarker
DeMarker_Handle=iCustom(NULL,0,"::Indicators\\Fractal_DeMarker",e_period,normal_speed);
if(DeMarker_Handle==INVALID_HANDLE)
{
Print(" Fallo al obtener el indicador Fractal_DeMarker");
return(INIT_FAILED);
}
De esta manera, el archivo ejecutable compilado del indicador Fractal_WeightOscillator puede ser utilizado en otros terminales por sí mismo, sin el indicador original.
El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe copiarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Include). Estas clases han sido descritas detalladamente en el artículo "Promediación de series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Orden de la compilación de archivos:
- Fractal_RSI.mq5, Fractal_MFI.mq5, Fractal_WPR.mq5 и Fractal_DeMarker.mq5
- Fractal_WeightOscillator.mq5
Fig. 1. Indicador Fractal_WeightOscillator
