Ein Oszillator, der eine gewichtete und geglätte Summe der vier Indikatoren Fractal_RSI, Fractal_MFI, Fractal_WPR und Fractal_DeMarker darstellt.

Für eine korrekte Kompilation des Fractal_WeightOscillator Indikators werden die kompilierten Dateien Fractal_RSI.mq5, Fractal_MFI.mq5, Fractal_WPR.mq5 und Fractal_DeMarker.mq5. benötigt. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Nach der Kompilation beinhaltet die Datei Fractal_WeightOscillator.ex5 diese Indikatoren als Ressourcen, deswegen müssen sie nicht mehr im Ordner des Terminals vorhanden sein! Dafür wurde dem Code des Indikators der entsprechende Code für das Einfügen der Indikatoren in die ausführbare Datei hinzugefügt.

An der globalen Ebene wurden die ausführbaren Dateien der Indikatoren als Ressourcen hinzugefügt



#resource "\\Indicators\\Fractal_RSI.ex5"

#resource "\\Indicators\\Fractal_MFI.ex5"

#resource "\\Indicators\\Fractal_WPR.ex5"

#resource "\\Indicators\\Fractal_DeMarker.ex5"

Im Block der OnInit() Funktion wurden die Pfade zu den als Ressourcen verwendeten Indikatoren geändert



RSI_Handle= iCustom ( NULL , 0 , "::Indicators\\Fractal_RSI" ,e_period,normal_speed,RSIPrice);

if (RSI_Handle== INVALID_HANDLE )

{

Print ( " Der Handle des Fractal_RSI Indikators konnte nicht erhalten werden" );

return ( INIT_FAILED );

}



MFI_Handle= iCustom ( NULL , 0 , "::Indicators\\Fractal_MFI" ,e_period,normal_speed,MFIPrice,MFIVolumeType);

if (MFI_Handle== INVALID_HANDLE )

{

Print ( " der Handle des Fractal_MFI Indikators konnte nicht erhalten werden" );

return ( INIT_FAILED );

}



WPR_Handle= iCustom ( NULL , 0 , "::Indicators\\Fractal_WPR" ,e_period,normal_speed);

if (WPR_Handle== INVALID_HANDLE )

{

Print ( " Der Handle des Fractal_WPR Indikators konnte nicht erhalten werden" );

return ( INIT_FAILED );

}



DeMarker_Handle= iCustom ( NULL , 0 , "::Indicators\\Fractal_DeMarker" ,e_period,normal_speed);

if (DeMarker_Handle== INVALID_HANDLE )

{

Print ( " Der Handle des Fractal_DeMarker Indikators konnte nicht erhalten werden" );

return ( INIT_FAILED );

}

Auf diese Weise kann die kompilierte ausführbare Datei des Fractal_WeightOscillator Indikators ohne den ursprünglichen Indikartor in anderen Terminals verwendet werden.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (kopieren Sie diese nach <terminal_data_folder>\MQL5\Include). Die Klassen wurden im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" ausführlich beschrieben.

Die Reihenfolge der Kompilation der Dateien:

Fractal_RSI.mq5, Fractal_MFI.mq5, Fractal_WPR.mq5 und Fractal_DeMarker.mq5 Fractal_WeightOscillator.mq5

Abb.1. Der Fractal_WeightOscillator Indikator