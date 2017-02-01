CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Fractal_WeightOscillator - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1359
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Oscilador que apresenta a soma ponderada suavizada de quatro indicadores: Fractal_RSI, Fractal_MFI, Fractal_WPR e Fractal_DeMarker.

Para que o Expert Advisor gerado funcione corretamente, é preciso que os arquivo pre-compilados dos indicadores Fractal_RSI.mq5, Fractal_MFI.mq5, Fractal_WPR.mq5 e Fractal_DeMarker.mq5 estejam localizados na pasta <i0><s1><diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators</s1></i0>.

Depois de compilar o arquivo, o indicador Fractal_WeightOscillator.ex5 contém estes indicadores em si mesmo como recursos, e, portanto, não será necessário sua presença na pasta do terminal para funcionamento do indicador final compilado! Para fazer isso, ao código do indicador foi adicionado o código respectivo para incluir os indicadores dentro do arquivo executável.

A nível global, foram adicionados arquivos executáveis dos indicadores como recursos

//---- Adição de indicadores ao código do Expert Advisor como recurso
#resource "\\Indicators\\Fractal_RSI.ex5"
#resource "\\Indicators\\Fractal_MFI.ex5"
#resource "\\Indicators\\Fractal_WPR.ex5"
#resource "\\Indicators\\Fractal_DeMarker.ex5"

No bloco da função OnInit(), foi alterado o caminho de sequência de caracteres para o indicador a ser usado como recurso

//---- obtenção do identificador do indicador Fractal_RSI
   RSI_Handle=iCustom(NULL,0,"::Indicators\\Fractal_RSI",e_period,normal_speed,RSIPrice);
   if(RSI_Handle==INVALID_HANDLE)
     {
      Print(" Falha ao obter o identificador do indicador Fractal_RSI");
      return(INIT_FAILED);
     }
//---- obtenção do identificador do indicador Fractal_MFI
   MFI_Handle=iCustom(NULL,0,"::Indicators\\Fractal_MFI",e_period,normal_speed,MFIPrice,MFIVolumeType);
   if(MFI_Handle==INVALID_HANDLE)
     {
      Print(" Falha ao obter o identificador do indicador Fractal_MFI");
      return(INIT_FAILED);
     }
//---- obtenção do identificador do indicador Fractal_WPR
   WPR_Handle=iCustom(NULL,0,"::Indicators\\Fractal_WPR",e_period,normal_speed);
   if(WPR_Handle==INVALID_HANDLE)
     {
      Print(" Falha ao obter o identificador do indicador Fractal_WPR");
      return(INIT_FAILED);
     }
//---- obtenção do identificador do indicador Fractal_DeMarker
   DeMarker_Handle=iCustom(NULL,0,"::Indicators\\Fractal_DeMarker",e_period,normal_speed);
   if(DeMarker_Handle==INVALID_HANDLE)
     {
      Print(" Falha ao obter o identificador do indicador Fractal_DeMarker");
      return(INIT_FAILED);
     }

Assim, o arquivo executável compilado do indicador Fractal_WeightOscillator pode ser usado sozinho em outros terminais de negociação sem indicador de origem.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar e colar no <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Procedimento para a compilação dos arquivos:

  1. Fractal_RSI.mq5, Fractal_MFI.mq5, Fractal_WPR.mq5 e Fractal_DeMarker.mq5
  2. Fractal_WeightOscillator.mq5

Fig.1. Indicador Fractal_WeightOscillator

Fig.1. Indicador Fractal_WeightOscillator

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17109

Fractal_MFI Fractal_MFI

Money Flow Index fractal.

Fractal_Keltner_x5_Cloud_HTF Fractal_Keltner_x5_Cloud_HTF

Indicador Fractal_Keltner_x5_Cloud com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

ColorXdinMA_Alert ColorXdinMA_Alert

Indicador de tendência ColorXdinMA com emissão de alertas, envio de e-mails e mensagens push para seu smartphone.

FT BillWillams Trader FT BillWillams Trader

Expert Advisor com base nos indicadores iAlligator, Alligator, iMA, Moving Average.