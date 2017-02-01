Participe de nossa página de fãs
Oscilador que apresenta a soma ponderada suavizada de quatro indicadores: Fractal_RSI, Fractal_MFI, Fractal_WPR e Fractal_DeMarker.
Para que o Expert Advisor gerado funcione corretamente, é preciso que os arquivo pre-compilados dos indicadores Fractal_RSI.mq5, Fractal_MFI.mq5, Fractal_WPR.mq5 e Fractal_DeMarker.mq5 estejam localizados na pasta <i0><s1><diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators</s1></i0>.
Depois de compilar o arquivo, o indicador Fractal_WeightOscillator.ex5 contém estes indicadores em si mesmo como recursos, e, portanto, não será necessário sua presença na pasta do terminal para funcionamento do indicador final compilado! Para fazer isso, ao código do indicador foi adicionado o código respectivo para incluir os indicadores dentro do arquivo executável.
A nível global, foram adicionados arquivos executáveis dos indicadores como recursos
#resource "\\Indicators\\Fractal_RSI.ex5"
#resource "\\Indicators\\Fractal_MFI.ex5"
#resource "\\Indicators\\Fractal_WPR.ex5"
#resource "\\Indicators\\Fractal_DeMarker.ex5"
No bloco da função OnInit(), foi alterado o caminho de sequência de caracteres para o indicador a ser usado como recurso
RSI_Handle=iCustom(NULL,0,"::Indicators\\Fractal_RSI",e_period,normal_speed,RSIPrice);
if(RSI_Handle==INVALID_HANDLE)
{
Print(" Falha ao obter o identificador do indicador Fractal_RSI");
return(INIT_FAILED);
}
//---- obtenção do identificador do indicador Fractal_MFI
MFI_Handle=iCustom(NULL,0,"::Indicators\\Fractal_MFI",e_period,normal_speed,MFIPrice,MFIVolumeType);
if(MFI_Handle==INVALID_HANDLE)
{
Print(" Falha ao obter o identificador do indicador Fractal_MFI");
return(INIT_FAILED);
}
//---- obtenção do identificador do indicador Fractal_WPR
WPR_Handle=iCustom(NULL,0,"::Indicators\\Fractal_WPR",e_period,normal_speed);
if(WPR_Handle==INVALID_HANDLE)
{
Print(" Falha ao obter o identificador do indicador Fractal_WPR");
return(INIT_FAILED);
}
//---- obtenção do identificador do indicador Fractal_DeMarker
DeMarker_Handle=iCustom(NULL,0,"::Indicators\\Fractal_DeMarker",e_period,normal_speed);
if(DeMarker_Handle==INVALID_HANDLE)
{
Print(" Falha ao obter o identificador do indicador Fractal_DeMarker");
return(INIT_FAILED);
}
Assim, o arquivo executável compilado do indicador Fractal_WeightOscillator pode ser usado sozinho em outros terminais de negociação sem indicador de origem.
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar e colar no <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.
Procedimento para a compilação dos arquivos:
- Fractal_RSI.mq5, Fractal_MFI.mq5, Fractal_WPR.mq5 e Fractal_DeMarker.mq5
- Fractal_WeightOscillator.mq5
Fig.1. Indicador Fractal_WeightOscillator
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17109
