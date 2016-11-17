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Индикаторы

Fractal_WPR - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2477
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: jppoton@yahoo.com

Фрактальный Larry Williams' Percent Range. Для более полного описания, пожалуйста, пройдите в блог автора.

Рис.1. Индикатор Fractal_WPR

Рис.1. Индикатор Fractal_WPR

Exp_AdaptiveCGOscillator_X2 Exp_AdaptiveCGOscillator_X2

Трендовая торговая система Exp_AdaptiveCGOscillator_X2 на основе сигналов двух индикаторов AdaptiveCGOscillator.

Exp_FisherTransform_X2 Exp_FisherTransform_X2

Трендовая торговая система Exp_FisherTransform_X2 на основе сигналов двух индикаторов FisherTransform.

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