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Fractal_WPR - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: jppoton@yahoo.com
Фрактальный Larry Williams' Percent Range. Для более полного описания, пожалуйста, пройдите в блог автора.
Рис.1. Индикатор Fractal_WPR
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