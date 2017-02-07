加入我们粉丝页
Fractal_WeightOscillator - MetaTrader 5脚本
振荡器, 呈现四个指标的加权合计平滑值: Fractal_RSI, Fractal_MFI, Fractal_WPR 和 Fractal_DeMarker。
编译 Fractal_WeightOscillator 指标需要 Fractal_RSI.mq5, Fractal_MFI.mq5, Fractal_WPR.mq5 和 Fractal_DeMarker.mq5 的指标编译文件。将它们放在 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Indicators。
编译之后, Fractal_WeightOscillator.ex5 指标文件将这些指标作为 资源 包含在内, 所以, 编译指标时不需要它们出现在终端文件夹里即可工作！为此目的, 已将相应的代码添加到指标代码中, 以便将这些指标包含在可执行文件中。
指标可执行文件已作为资源添加到全局范围
#resource "\\Indicators\\Fractal_RSI.ex5"
#resource "\\Indicators\\Fractal_MFI.ex5"
#resource "\\Indicators\\Fractal_WPR.ex5"
#resource "\\Indicators\\Fractal_DeMarker.ex5"
在 OnInit() 函数块里将字符串路径更改为指标的资源
RSI_Handle=iCustom(NULL,0,"::Indicators\\Fractal_RSI",e_period,normal_speed,RSIPrice);
if(RSI_Handle==INVALID_HANDLE)
{
Print(" 获取 Fractal_RSI 指标句柄失败");
return(INIT_FAILED);
}
//---- 获取 Fractal_MFI 指标的句柄
MFI_Handle=iCustom(NULL,0,"::Indicators\\Fractal_MFI",e_period,normal_speed,MFIPrice,MFIVolumeType);
if(MFI_Handle==INVALID_HANDLE)
{
Print(" 获取 Fractal_MFI 指标句柄失败");
return(INIT_FAILED);
}
//---- 获取 Fractal_WPR 指标的句柄
WPR_Handle=iCustom(NULL,0,"::Indicators\\Fractal_WPR",e_period,normal_speed);
if(WPR_Handle==INVALID_HANDLE)
{
Print(" 获取 Fractal_WPR 指标句柄失败");
return(INIT_FAILED);
}
//---- 获取 Fractal_DeMarker 指标的句柄
DeMarker_Handle=iCustom(NULL,0,"::Indicators\\Fractal_DeMarker",e_period,normal_speed);
if(DeMarker_Handle==INVALID_HANDLE)
{
Print(" 获取 Fractal_DeMarker 指标句柄失败");
return(INIT_FAILED);
}
因此, 已编译的 Fractal_WeightOscillator 中继指标可执行文件能够在其它交易终端上独自使用, 而无需原始指标。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 客户端数据文件夹\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
文件的编译顺序:
- Fractal_RSI.mq5, Fractal_MFI.mq5, Fractal_WPR.mq5 和 Fractal_DeMarker.mq5
- Fractal_WeightOscillator.mq5
图例1. Fractal_WeightOscillator 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17109
